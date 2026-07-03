Un caño de estufa sobrecalentado demandó un operativo de bomberos

Un principio de incendio en Los Repollos demandó la salida de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la noche del jueves, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un foco ígneo en una vivienda de la zona.

La comunicación fue recibida a las 22:56 y daba cuenta de una situación de emergencia a la altura del aserradero de García.

Desde el cuartel central se despacharon dos móviles, mientras que también participó una unidad del Destacamento de Mallín.

Una vez en el lugar, el personal constató que la situación se originaba por la alta temperatura alcanzada por el caño de la estufa de la vivienda.

Según se informó, los propios ocupantes lograron reducir la intensidad del fuego antes de la llegada de los bomberos, evitando mayores complicaciones.

Finalmente, se verificó que la vivienda no había sufrido daños materiales y el operativo concluyó sin novedades.

O.P.