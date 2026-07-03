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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Postales de invierno en Esquel: la Laguna La Zeta congelada

Las heladas intensas de los últimos días transformaron el paisaje en Esquel y dejaron a la Laguna La Zeta cubierta de hielo, en medio de una ola de frío que afecta a toda la región. 
Por Redacción Red43

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El invierno volvió a mostrar su cara más dura en Laguna La Zeta, que amaneció con sectores congelados tras varios días consecutivos de temperaturas bajo cero que golpean a toda la región cordillerana.

 

 

 

En Esquel, las heladas se vienen intensificando y están generando postales típicamente invernales: superficies de agua congeladas, escarcha persistente y un paisaje que cambia por completo con cada nuevo día.

 

 

 

El fenómeno forma parte de la ola polar que atraviesa la Patagonia, con mínimas extremas que se sostienen durante la madrugada y la mañana, favoreciendo la formación de hielo en lagunas, lagos y espejos de agua.

 

 

 

La imagen de La Zeta congelada se suma a las escenas que cada invierno atraen la atención de vecinos y visitantes, en una región donde el frío no solo marca el clima, sino también el ritmo de la vida cotidiana.

 

 

 

 

 

R.G

 

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