Esquel será sede de la segunda edición del Congreso Binacional de Paisajismo Patagónico

La ciudad de Esquel volverá a convertirse en un punto de encuentro para profesionales y aficionados del paisajismo con la realización de la segunda edición del Congreso Binacional de Paisajismo Patagónico, que tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre.

La secretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, confirmó que las inscripciones ya se encuentran habilitadas y destacó el nivel de los disertantes que formarán parte del evento.

"Ya están abiertas las inscripciones a través de la página de Instagram y vienen un lujo los exponentes de este año. Inclusive vienen de Chile y de Holanda", expresó.

La funcionaria explicó que el especialista holandés trabaja con especies que presentan similitudes con la vegetación patagónica. "Tiene mucha similitud en el uso de cierta vegetación con nuestra región y muchas de las plantas que él utiliza están en Paseo de la Cascada", señaló.

El interés por participar del congreso ya se refleja en la convocatoria. "Ya hay más de la mitad del cupo pagado y viene mucha gente de afuera", destacó Lemir.

Además del intercambio de experiencias y conocimientos, el encuentro busca potenciar el perfil turístico y paisajístico de la región. "Esto va de la mano también para posicionar peonías en la región y empezar a instalarlo, como los tulipanes, como un destino floral importante", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la identidad paisajística de la ciudad. "Realmente creemos que Esquel, al tener todas sus avenidas con bulevares y mucho espacio público, puede ser un jardín en sí mismo, que sea un destino elegido justamente por su valor paisajístico", manifestó.

Como actividad complementaria, el congreso ofrecerá dos charlas abiertas al público el lunes 7 de diciembre, a cargo de especialistas provenientes de Mendoza.

R.G