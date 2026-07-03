"Cueste lo que cueste": Esquelenses viven el Mundial en EE. UU.

Rodrigo Flores es uno de los apasionados fans de la Selección Argentina que, movido por la copa obtenida en 2022, decidió junto a sus amigos cumplir el sueño de alentar a Messi frente a frente.

“Somos seis personas que vinimos a ver el Mundial, a vivir la experiencia”, contó en RED43, compartiendo fotos y videos filmados desde la cancha: “la primera ronda Viajamos de Esquel, hicimos Ezeiza-Panamá, Panamá-Chicago y Chicago-Kansas, donde fue el primer partido que jugó Argentina. Estuvimos en lo que fue el banderazo en Kansas, el partido, vimos los goles de Leo, un partido atípico y un sueño que se iba cumpliendo de a poquito. En Dallas vimos el segundo y tercer partido con la selección, tuvimos en el banderazo también, muy contentos por la primera ronda”. Allí también fueron testigos de un momento histórico: Messi se convirtió en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, algo que vivieron en primera fila.

Hoy juega la selección y el grupo está camino a Miami. Pero con un detalle importante: “Venimos bajando para Miami. Lo que pasa es que no tenemos entradas, entonces vamos a ver si podemos pescar algo hoy, entradas hay, lo que pasa es que al estar permitida la reventa acá en Estados Unidos, Una entrada te está costando 2.500 dólares a 3.000 dólares, categoría 3, por ahí somos 7, así que es una moneda”.

La apuesta mundialista no se desanima por nada: “las entradas de octavos de final ya las tenemos, así que vamos a ver si Argentina hoy nos da la alegría de pasar y bueno, nos vamos para Atlanta”.



Flores comenzó esta aventura junto a Martín Jones: “terminó el mundial pasado, nos juntamos y dijimos, tenemos que ir a Estados Unidos a ver el otro mundial, cueste lo que cueste”.



No fue solo un par de entradas, sino toda una odisea internacional: “Nos llevó un año en sacar turno, en ir a Buenos Aires a hacer la visa, al consulado, nos dieron la visa y desde ahí ya apuntamos los cañones para venir a ver el mundial. Se sumaron Marce y Blas Capobianco, así que éramos cuatro, después se sumó Marce, amigo del Pepi Zapata, del ex jugador profesional de Newell, y también se sumó con su hijo, así que con ellos estamos viviendo esta experiencia mundialista”.

El gran problema de conseguir entradas para todos: “están sobrevaluadas, imagínate que por FIFA, categoría 1, en su momento estaban 600 dólares, 750, y hoy estamos hablando de una categoría 1 arriba de los 5 mil dólares, y categoría 3, que en su momento se supo vender a 250 dólares, 200, no llegaba a 300, hoy se está vendiendo a 3 mil dólares”.



El partido de hoy, siempre está la chance de verlo en pantalla gigante: “Estamos hablando en plata argentina de 4 millones y medio de pesos, así que seguramente vamos a ir al FanFest que se hace, pantalla gigante, y bueno, todos los argentinos que no pudieron conseguir entrada, van a ir a vivir la experiencia de un FanFest también, que va mucha gente, hay más de 50 mil argentinos en Miami, y sin entrada, a vivir esa experiencia también que debe ser muy linda”.



El sueño ya está cumplido, solo queda disfrutarlo de la mejor forma posible: "Fueron tres años de juntar dinero, de proponernos este objetivo, porque iba a ser un sueño. Mandarle muchos saludos a la gente de Esquel, que hemos recibido muchos mensajes de lo lindo que se está viendo esto acá, y por ahí nosotros que ponemos algo en la historia de las redes, nos piden fotos de la cancha, videollamadas, y bueno, por ahí es medio imposible, tuve la suerte de grabar el gol de Lo Celso, de Messi, de Tiro Libre, va a quedar guardado en los videos de nuestros celulares. Mandarle un saludo grande a mi familia, a mi hija más que nada, que me está haciendo el aguante, y a Sofía que le mando un fuerte abrazo".

Con toda la energía puesta en el partido de hoy, la expectativa de seguir viviendo la experiencia con toda la alegría: "esperemos llegar a octavos y bueno, llegar lo más lejos posible".

SL