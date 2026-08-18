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Por Redacción Red43

Después del frío y la nieve: así estará el tiempo este martes en Esquel

Tras un lunes marcado por el frío, el martes promete una jornada más tranquila en la cordillera.
Por Redacción Red43

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Luego de una jornada con bajas temperaturas y precipitaciones en distintos sectores de la región, el tiempo presentará condiciones más estables este martes 18 de agosto en Esquel y la zona cordillerana.

 

De acuerdo con el pronóstico, la jornada comenzará con temperaturas bajo cero y una mínima prevista de -1°C. Durante la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 11°C.

 

A lo largo del día no se esperan lluvias ni nevadas, con una probabilidad de precipitaciones que se mantiene en 0% para la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

 

Las condiciones se presentarán mayormente estables, aunque con abundante nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, pasando a mayormente nublado en algunos momentos y completamente cubierto hacia la noche.

 

De esta manera, el martes ofrecerá un alivio respecto de las condiciones registradas durante el feriado, con un escenario más favorable para las actividades al aire libre, aunque sin dejar de lado el abrigo durante las primeras horas del día y al caer la noche.


D.A

 

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