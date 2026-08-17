¿Qué significa “farmear aura”? La expresión viral que salió de los videojuegos y llegó a las calles

Hay expresiones que aparecen en las redes sociales y rápidamente comienzan a formar parte de las conversaciones cotidianas. Para quienes no están familiarizados con los códigos de internet, algunas pueden resultar difíciles de interpretar. “Aura” es una de ellas.

En los últimos meses, adolescentes y jóvenes comenzaron a utilizar cada vez más expresiones como “tiene aura”, “ganó aura”, “perdió aura” o “está farmeando aura”. Aunque a primera vista parezcan frases sin demasiado sentido, forman parte de un lenguaje que combina referencias de los videojuegos, las redes sociales y nuevas formas de describir la personalidad y la presencia de una persona.

Pero para entender qué significa “farmear aura”, primero hay que conocer de dónde viene el término.

En el mundo de los videojuegos, “farmear” deriva de farming y hace referencia a realizar repetidamente determinadas acciones para conseguir recursos. Un jugador puede derrotar enemigos, recolectar objetos o completar tareas una y otra vez con el objetivo de obtener experiencia, dinero o elementos que le permitan mejorar dentro del juego.

Con el tiempo, la palabra comenzó a salir del universo gamer y a incorporarse al lenguaje de internet. Así surgió la expresión “farmear aura”.

En este nuevo contexto, el concepto de “aura” no hace referencia a algo sobrenatural. Se utiliza de manera informal para describir la presencia, el carisma, la seguridad o el estilo que una persona transmite frente a los demás.

Por eso, “farmear aura” significa realizar acciones que permitan construir o aumentar esa percepción.

Una respuesta ingeniosa, una actitud segura, una pose, una reacción inesperada o incluso una situación espontánea pueden convertirse en un momento que, según los códigos de las redes, permite “ganar aura”.

También existe la posibilidad contraria. Equivocarse, ponerse nervioso, perder la compostura, tropezar o protagonizar una situación considerada incómoda puede interpretarse como una pérdida de “aura”.

La idea funciona principalmente como un código humorístico. No existe una medida real del aura de una persona, pero el concepto permite ponerle nombre a algo que todos reconocemos: la sensación de que alguien tiene una determinada presencia y consigue llamar la atención de quienes lo rodean.

Del lenguaje de internet a las competencias

Lo llamativo es que el concepto no quedó limitado a las redes sociales. En distintas ciudades comenzaron a aparecer las llamadas “batallas de aura”, encuentros en los que dos participantes se enfrentan frente a un público para demostrar quién consigue proyectar mayor seguridad, presencia o carisma.

La dinámica puede incluir poses, gestos, movimientos o determinadas situaciones en las que los participantes deben mantener la compostura. La reacción del público funciona como una especie de evaluación: quien consigue generar una mejor impresión “gana aura”.

Incluso comenzaron a aparecer competencias con premios económicos

Un ejemplo se anunció en Bahía Blanca, donde está prevista una “batalla de aura” para el sábado 22 de agosto en Plaza Rivadavia. La propuesta plantea enfrentamientos uno contra uno y contempla premios de $30.000 para el primer puesto, $20.000 para el segundo y $10.000 para el tercero.

Lo que comenzó como una expresión vinculada al lenguaje gamer terminó, de esta manera, convirtiéndose en una actividad que puede trasladarse a espacios públicos y transformarse en un espectáculo.

Más que una palabra viral

Más allá de lo curioso del fenómeno, “farmear aura” permite observar cómo las redes sociales están modificando la manera en que los jóvenes construyen y comparten significados.

Cada generación desarrolla sus propios códigos. Lo que cambia actualmente es la velocidad con la que esas expresiones aparecen, se transforman y se expanden. Una palabra puede surgir dentro de una comunidad de jugadores, convertirse en meme, pasar a TikTok o Instagram y terminar siendo utilizada en conversaciones cotidianas.

En ese proceso, el significado original también puede cambiar.

“Farmear aura” ya no describe solamente una acción dentro de un juego. Se convirtió en una manera de hablar sobre la imagen que una persona proyecta y sobre la valoración que recibe de los demás.

En cierta forma, el concepto también refleja una característica propia de las redes: la necesidad permanente de mostrar, observar y valorar lo que hacen otras personas.

Una actitud puede convertirse en contenido. Una reacción puede transformarse en meme. Un momento espontáneo puede ser grabado, compartido y observado por miles de personas. Y dentro de ese universo aparece el “aura” como una forma de nombrar aquello que hace que alguien parezca seguro, interesante o carismático.

Comprender estas expresiones no implica adoptar cada palabra que aparece en las redes, sino reconocer que detrás de ellas existen nuevas formas de comunicación entre los jóvenes.

“Farmear aura” puede parecer una expresión pasajera, y probablemente con el tiempo sea reemplazada por otra. Sin embargo, el fenómeno muestra cómo el lenguaje continúa adaptándose a los espacios digitales y cómo las nuevas generaciones utilizan esas palabras para describir sus vínculos, su identidad y la manera en que se presentan frente a los demás.

A.M.D