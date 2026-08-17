Cayó con su auto al lago Lácar y murió: quién era el conductor

La tragedia ocurrió este domingo por la tarde en cercanías de San Martín de los Andes, cuando un Volkswagen Suran se despistó sobre la Ruta Nacional 40 y terminó dentro de las aguas del lago Lácar, a pocos metros del acceso a la playa Catritre.

El conductor fue identificado como Cristian Coliluan, de 34 años, y era el único ocupante del vehículo. Los equipos de emergencia lo encontraron sin vida dentro del habitáculo luego de desplegar un amplio operativo de búsqueda por tierra y agua.

El dato que se conoció después del accidente agregó un elemento previo a la investigación: horas antes, su expareja había realizado una denuncia por su desaparición.

Según trascendió, la mujer había alertado a la Policía luego de mantener una discusión con Coliluan y no poder establecer contacto con él ni conocer su paradero.

Horas después de esa denuncia se produjo el despiste sobre la Ruta 40. Por el momento, no se estableció qué ocurrió durante ese período ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron al vehículo a salir de la calzada y caer al lago.

Un amplio operativo en el lago Lácar

Luego de recibir el aviso sobre la caída del automóvil, se desplegó un operativo que involucró a distintos organismos de emergencia y seguridad.

Participaron efectivos de la Policía de Neuquén, integrantes del Cuerpo de Rescate de Bomberos Voluntarios, profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y personal de Prefectura Naval Argentina.

Prefectura intervino con una embarcación para realizar tareas desde el lago, mientras otros equipos trabajaron desde la costa y en el sector de la ruta.

Durante las primeras horas existía incertidumbre respecto de la cantidad de personas que podían encontrarse dentro del vehículo. Finalmente, las tareas permitieron confirmar que el Volkswagen Suran tenía un solo ocupante y que se encontraba sin vida.

La investigación busca reconstruir lo ocurrido

El operativo también generó complicaciones en la circulación sobre la Ruta Nacional 40, donde personal de Tránsito trabajó para ordenar el paso de los vehículos mientras continuaban las tareas de rescate y recuperación.

Ahora, la investigación deberá determinar cómo ocurrió el despiste y qué sucedió durante las horas previas al accidente.

Las pericias buscarán reconstruir la secuencia desde el momento en que Coliluan fue visto por última vez hasta la caída del Volkswagen Suran al lago Lácar. Por el momento, las circunstancias que provocaron que el vehículo abandonara la calzada continúan bajo investigación.

A.M.D