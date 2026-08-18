"Poner al interior en el centro de las decisiones": Estefanía destacó la elección de Esquel para el plenario radical

Tras la reunión virtual del Comité Provincial en la que se definió por votación que Esquel albergará el plenario partidario el próximo 29 de agosto, la dirigente radical María Eugenia Estefanía dialogó en exclusiva con Red43 para brindar detalles del proceso de organización y fijar postura sobre las discusiones internas que atraviesa el radicalismo chubutense.

Estefanía relató cómo se definió la sede cordillerana y el trabajo logístico que llevan adelante en la localidad. "En el día de ayer mediante Zoom de la mesa directiva, salió Esquel como el lugar para realizar el plenario. Estamos con toda la organización, trabajando desde hoy temprano con la gente del Comité", explicó.

Respecto a su situación institucional dentro de las estructuras partidarias, aclaró cuál es su rol actual y los cambios de autoridades previstos para los próximos días. "Actualmente estoy aún como presidenta del Comité Departamental de la UCR y siendo parte de la mesa de conducción del Comité Provincial, que soy una de las vicepresidentas, pero ya hay recambio de autoridades que seguramente va a ser en esta semana, vamos a tener novedades sobre eso, y la nueva conducción va a estar encabezada por Néstor González y yo voy a ocupar la vicepresidencia del Comité Departamental de Esquel", precisó.

Al evaluar el significado político que la convención y el plenario se desarrollen en nuestra ciudad, resaltó el valor de descentralizar el debate.

"Para Esquel es más que importante recibir al radicalismo de toda la provincia. No es una cuestión únicamente de sede, sino que también es poner al interior en el centro de las decisiones partidarias".

Y agregó que "la UCR es un partido que tiene mucha presencia territorial en toda la provincia. Nos parece más sano que los encuentros de esta importancia no queden concentrados siempre en las ciudades del Valle o de la Costa."

Estefanía remarcó la importancia del plenario y la convención para definir los consensos orgánicos. "Será una alianza futura porque justamente será esta convención la que deberá debatir y definir el rumbo político de la UCR de Chubut, el lugar que quiere ocupar hacia adelante y con quién está dispuesto a construir. Lo importante es llegar justamente a esta definición con una UCR fortalecida, con identidad propia", afirmó.

La dirigente enfatizó sobre el peso real que debe ejercer el radicalismo dentro de cualquier esquema de gobierno o frente electoral. "Ser protagonista no significa solamente ocupar lugares, significa que nuestra voz, nuestros valores, nuestras propuestas, nuestra concepción del Estado presente y nuestra forma de ejercer la función pública tenga peso real en las decisiones.

Ser parte de una alianza no puede significar renunciar a nuestra idiosincrasia.

Nuestro aporte tiene valor justamente porque tenemos esa identidad, porque tenemos una historia y una manera propia de entender la política como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente", fundamentó.

De cara a la jornada donde se reunirán los 66 delegados provinciales, Estefanía puntualizó los temas de fondo que el partido debe saldar internamente. "Esta convención tiene esa enorme responsabilidad. La UCR va a elegir el futuro que quiere para el partido, el lugar a ocupar en la política de Chubut y con quién quiere transitar ese camino", expresó.

También dijo que la UCR de Chubut necesita "fortalecer su vida interna, recuperar su participación, ordenar su funcionamiento y reafirmar su identidad política clara".

"Hay discusiones que el radicalismo viene postergando hace tiempo y en esta instancia tiene que servir para darle cauce".

Agregó que no alcanza decir que se debe debatir, sino asumir esas discusiones, escuchar a los comités de toda la provincia, que "más de una vez sacan un documento para que se escuche una voz del radicalismo en toda la provincia. Darle lugar a los afiliados y lograr que esas decisiones tengan una representación verdadera en las decisiones que se toman a nivel en el gobierno, en el futuro gobierno".

Por último, remarcó los principios históricos que la militancia radical busca sostener en la agenda pública actual.

"También tenemos que poner en valor algo que forma parte de nuestra identidad, que es la vocación de servicio, la austeridad, la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, la idea de un Estado presente, que acompañe, garantice derechos, genere oportunidades y esté donde la gente lo necesita: la educación pública, la salud, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de cada localidad, la transparencia, la defensa de las instituciones", detalló.

"Ninguno de estos temas, por más que uno los escuche a diario, son temas secundarios para el radicalismo. Son parte de nuestra historia y tienen que seguir siéndolo para nuestra propuesta política. La gente creo que hoy más que nunca espera que sus dirigentes escuchen", concluyó Estefanía.

EBW