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13 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

“Partir en paz”: la historia de una chubutense que pide legalizar la eutanasia

Rebeca Fideleff, paciente oncológica de Epuyén, inició una campaña en redes sociales para llevar su pedido al Congreso. En poco más de un mes sumó más de 25 mil adhesiones y reclama poder decidir sobre el final de su vida.
Por Redacción Red43

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Rebeca Fideleff, oriunda de Epuyén, Chubut, inició una campaña para pedir la legalización de la eutanasia en Argentina y, en poco más de un mes, logró reunir más de 25 mil firmas a través de una página de Facebook.

 

La iniciativa surgió a partir de su propia experiencia como paciente oncológica. En sus publicaciones, Fideleff comparte su historia y plantea la necesidad de que las personas que atraviesan enfermedades graves puedan tener la posibilidad de decidir sobre el final de su vida.

 

El objetivo de la campaña es que el pedido llegue al Congreso de la Nación y que se genere un debate legislativo sobre la eutanasia y el derecho a elegir una muerte digna. Entre los fundamentos de la iniciativa aparece la preocupación por el sufrimiento que pueden atravesar los pacientes durante las etapas más avanzadas de enfermedades como el cáncer.

 

 

 

Fideleff señala a Uruguay como un antecedente regional y considera que Argentina podría avanzar en una legislación que contemple la eutanasia bajo determinadas condiciones.

 

Actualmente, en Argentina está vigente la Ley 26.742 de Muerte Digna. La normativa reconoce a los pacientes con enfermedades irreversibles o terminales la posibilidad de rechazar determinados tratamientos médicos, la hidratación y alimentación artificial o los soportes vitales.

 

La muerte digna y la eutanasia, sin embargo, son figuras diferentes. Mientras la legislación vigente permite rechazar tratamientos o medidas de soporte vital en determinadas circunstancias, la eutanasia implica una intervención destinada a provocar la muerte de una persona a pedido de esta y no se encuentra legalizada en Argentina.

 

La campaña impulsada desde Epuyén busca instalar nuevamente esta discusión y sumar adhesiones para que el reclamo pueda llegar al ámbito legislativo nacional. La iniciativa se difunde a través de la página de Facebook “Por la eutanasia legal en Argentina”.

 

 

 

R.G

 

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