Alerta de tránsito en Chubut: qué accesos cordilleranos y rutas nacionales exigen cadenas y cuidado

Las rutas y caminos de la provincia de Chubut se encuentran transitables pero con la necesidad de extremar los caudados al circular, de acuerdo con los reportes oficiales emitidos este martes 18 de agosto por Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial. La presencia de hielo y nieve sobre la calzada en el cordón cordillerano, sumada a sectores con acumulación de barro en la meseta, requiere reducir la velocidad y respetar las recomendaciones del personal vial que opera en la zona.

En lo respecta a los accesos principales a Esquel y Trevelin, la Ruta Nacional 259 presenta calzada húmeda por el riego preventivo con sal y banquinas con acumulación de barro. Los equipos viales realizan tareas de mantenimiento continuo en el tramo entre ambas localidades, mientras que el trayecto de ripio desde Trevelin hacia el límite internacional con Chile mantiene la calzada húmeda y registra heladas leves. Por su parte, la Ruta Nacional 40, en el empalme con la RN 259 hacia Esquel y en el tramo hacia Tecka, registra calzada húmeda por distribución de sal, heladas matinales y presencia de neblina.

En relación con los accesos turísticos de la cordillera, el camino hacia el Centro de Actividades de Montaña La Hoya (Ruta A10) presenta acumulación de hielo y nieve sobre la superficie tanto en el tramo pavimentado como en el trayecto de ripio, con maquinaria trabajando en el despeje. Una situación similar ocurre en el acceso a la Laguna La Zeta (A27) y en el ingreso a Villa Futalaufquen (A11), donde la calzada presenta sectores con nieve y hielo asentado.

En la extensión de la Ruta Provincial 71, que conecta Cholila, el Parque Nacional Los Alerces y Trevelin, las condiciones varían según el tramo. La circulación se mantiene habilitada con precaución por presencia de nieve y hielo, a excepción del trayecto de ripio entre la Portada Norte del parque y el inicio del pavimento, donde se solicita transitar con extrema precaución por la complejidad del terreno.

Para quienes se desplazan por las rutas nacionales hacia el norte o sur de la provincia, la Ruta Nacional 40 se encuentra transitable con precaución desde El Bolsón hacia el acceso a Cholila, Tecka, Gobernador Costa y Río Mayo, con aplicaciones periódicas de sal por heladas. Asimismo, la Ruta Nacional 25, que conecta la costa con la cordillera, presenta calzada normal con distribución de sal entre Paso de Indios y Tecka, observándose además desvíos con presencia de barro entre Las Plumas y Los Altares. Las autoridades recuerdan la importancia de verificar el pronóstico meteorológico y el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

EBW