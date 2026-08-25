Más de 10 familias del barrio Ceferino accederán a gas y agua

El intendente Matías Taccetta mantuvo un encuentro con vecinos del Pasaje Tucumán, en el barrio Ceferino, con el objetivo de informar el estado de las gestiones para la llegada de las redes de gas y agua al sector.

La iniciativa proyecta beneficiar a más de 10 familias que residen en esa zona de la ciudad. Respecto al servicio de gas, el proyecto técnico fue elaborado por la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales y ya cuenta con el aval de la empresa de gas Camuzzi para su ejecución.

El procedimiento administrativo continuará con la apertura del registro de oposición y, de no presentarse inconvenientes, se remitirá al Honorable Concejo Deliberante para la declaración de utilidad pública. La obra contempla el zanjeo de aproximadamente 120 metros y el tendido de la cañería correspondiente.

De manera complementaria, el municipio iniciará tratativas con la Cooperativa 16 de Octubre para integrar la red de agua al mismo esquema de trabajo, con el fin de utilizar la misma excavación para la colocación de los conductos de agua.

Durante la reunión, Taccetta se refirió al contacto directo con los vecinos del sector. "Escuchar al vecino es fundamental para saber cuáles son las obras que necesita cada sector de la ciudad. Nuestro objetivo es realizar las obras necesarias y generar soluciones que cambien la calidad de vida de las familias", señaló.

El jefe comunal remarcó además el tiempo que llevan los pobladores afincados en el lugar. "Son familias que en algunos casos están instaladas hace alrededor de 10 años. Nos plantearon sus necesidades y les daremos las respuestas necesarias para mejorar la calidad de vida de cada familia. Hay personas mayores, hay niños y es indispensable que vivan en condiciones dignas", afirmó Taccetta.

La ejecución conjunta entre las dependencias municipales y los organismos prestadores busca articular los trabajos de infraestructura básica en el sector.

EBW