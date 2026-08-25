El Hoyo cumple 73 años y busca recuperar fotos que cuenten su historia

En el marco del 73 aniversario de El Hoyo, el municipio invita a vecinos y familias a compartir fotografías antiguas de la localidad. La propuesta busca reunir imágenes tomadas hasta el año 2000 para conformar un archivo visual que pueda ser utilizado en futuras publicaciones y producciones audiovisuales.

La convocatoria está abierta a fotografías que permitan reconstruir distintas escenas de la vida de El Hoyo. Pueden ser imágenes de familias, fiestas, instituciones, comercios, oficios, paisajes, calles, barrios, eventos o momentos cotidianos.

Cómo participar

Quienes tengan las fotografías ya digitalizadas pueden enviarlas por correo electrónico a comunicacionmunieh@gmail.com. En tanto, quienes conserven las imágenes en papel y no tengan la posibilidad de digitalizarlas pueden acercarlas a la Oficina de Turismo de El Hoyo, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

La iniciativa forma parte de las actividades vinculadas al 73 aniversario de El Hoyo y apunta a reunir distintas miradas sobre la localidad, recuperando imágenes que forman parte de la memoria familiar y de la historia cotidiana del pueblo.

Las fotografías recibidas serán incorporadas a un archivo visual para futuras publicaciones y producciones audiovisuales, con la intención de preservar ese material para las próximas generaciones.

O.P.