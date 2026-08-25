Tras el pedido de Torres, trasladaron al “Gusano” Menocchio al penal de Ezeiza

El criminal Luis Raúl “Gusano” Menocchio fue trasladado desde la Unidad N° 6 de Rawson a un penal federal de Ezeiza, luego de ser acusado de liderar desde la prisión una banda narco. La medida había sido solicitada por el gobernador Ignacio Torres, tras una investigación encabezada por el Policía del Chubut y la Justicia federal.

La noticia fue confirmada por el abogado de Menocchio, Javier Irazusta, quien señaló que el traslado respondió a la solicitud elevada por Torres ante las autoridades nacionales para que el detenido dejara de permanecer alojado en territorio chubutense.

El gobernador había planteado el pedido luego del operativo realizado por la Policía del Chubut, que incluyó más de 40 allanamientos en distintas ciudades de la provincia y permitió desarticular la estructura que, según la investigación, era comandada por Menocchio desde el establecimiento penitenciario.

“En Chubut no vamos a permitir que una cárcel federal se convierta en la base de operaciones de una organización narco. Si estar preso no le impide seguir manejando una organización criminal, entonces lo queremos lejos de nuestra provincia”, había remarcado Torres al solicitar formalmente su traslado.

Una investigación de la Policía del Chubut

Menocchio, conocido como “El Gusano” o “El hombre de las mil caras”, es un delincuente de alto perfil que cumple dos condenas a prisión perpetua por homicidio. La investigación realizada durante aproximadamente un año por la Policía del Chubut permitió establecer que el detenido comandaba desde la Unidad N° 6 una estructura que operaba tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la pesquisa, Menocchio impartía instrucciones mediante teléfonos no registrados y la organización contaba con integrantes externos encargados de diferentes tareas vinculadas a la distribución de estupefacientes y el manejo del dinero.

Los investigadores determinaron además que la droga llegaba a Trelew y Rawson mediante empresas de encomiendas utilizadas de manera alternada y posteriormente era distribuida a través de distintos puntos. Parte de los estupefacientes ingresaba también al establecimiento penitenciario, donde era comercializada entre internos.

La investigación permitió detectar, asimismo, conexiones fuera de Chubut, con vínculos en distintas jurisdicciones del norte argentino y Paraguay. Como resultado del operativo fueron detenidas 17 personas en la provincia y otras 10 en procedimientos realizados en distintas jurisdicciones, con la colaboración de fuerzas federales.