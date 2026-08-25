“El pueblo siempre apoya cuando se juegan cosas importantes”

Si el mal tiempo persiste, el campo de juego no estará en las mejores condiciones para el domingo. Ya todos lo saben, más los jugadores de Fontana quienes en la jornada del domingo hicieron fútbol ante Belgrano de Esquel donde corrieron mucho y se cayeron bastante.

Se llegará a la primera fecha como se pueda, tal vez como esos actores que tienen que salir a escena con la letra media estudiada y la ropa a medio vestir. Pero no importa, la gente de Fontana siempre apoya y más en estos momentos difíciles, porque la parada es brava y el rival es de fuste.

Fontana de Trevelin ultima detalles para su debut como local de este domingo frente a Estudiantes Unidos de Bariloche. En diálogo sobre la preparación del equipo, el director técnico Daniel Monsalve repasó los trabajos realizados, el estado del campo de juego y las novedades del plantel.

Monsalve destacó que el trabajo comenzó a mediados de junio con foco en la parte física y gimnasio, bajo las órdenes del preparador físico Nahuel Bustamante. Respecto al rodaje futbolístico, la acumulación de minutos en cancha fue acotada debido a las condiciones climáticas del invierno.

Se llevaron a cabo un par de encuentros amistosos en la cancha de Belgrano, que tiene césped sintético que no es lo mismo, en tanto el domingo se realizó un encuentro amistoso ante Belgrano en la cancha de Fontana, la cual se presentó húmeda y blanda, complicando la estabilidad de los jugadores y se espera que el clima acompañe para que el terreno oree de cara al domingo.

En relación a los refuerzos, la dirigencia encabezada por el presidente César Muñoz gestionó (y está gestionando) la llegada de incorporaciones para afrontar el torneo Regional Federal que lo tiene a Fontana como único protagonista de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut donde compartirá la Zona 7 de la región Patagónica con tres elencos de Bariloche: Estudiantes Unidos, Cruz del Sur y Puerto Moreno.

Ya están a disposición del técnico el Chiqui Di Prinzio, Lucas Forciatti (ambos desde San Martín), Fernando "Nano" Nahuelfil (reincorporado tras un paso por Esquel), Axel Linda (retorna tras su paso por Rawson), además de Josué Baldebenito y Bennet Jones, amos provenientes de Belgrano.

Además se gestionan las incorporaciones de Sebastián Barrera y Luciano Oberti a través de convenios a prueba para reforzar la zona ofensiva.

Monsalve señaló que la prioridad actual pasa por ajustar la línea de ataque para ganar presencia en la zona de definición, mientras que la defensa y el mediocampo cuentan con variantes consolidadas.

En relación al arquero, el cuerpo técnico definirá en los próximos días la titularidad del guardameta entre las tres alternativas que tiene de primer nivel: Dylan Podymski, Sebastián “Tito” Ruiz y Bennet Jones. La decisión final se tomará en conjunto con el entrenador de arqueros, Héctor Prieto.

La expectativa en Trevelin es mucha, el equipo entrenará de cara al debut en su propio estadio, buscando dejar atrás el impacto de los trabajos en césped sintético. Respecto al clima de la afición en la localidad, Monsalve destacó la respuesta de la gente tras la concurrencia registrada en los últimos amistosos, confiando en un importante marco de público para el estreno de local.