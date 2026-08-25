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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El prodigio argentino de 12 años superó al número uno del mundo en un duelo mano a mano

El Gran Maestro argentino de 12 años venció al número uno del ajedrez mundial en uno de los juegos de un match disputado online. Aunque el noruego se quedó con el global, volvió a elogiar su nivel.
Por Redacción Red43

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El ajedrecista argentino Faustino Oro firmó una nueva actuación ante el número uno del ranking mundial, Magnus Carlsen, al vencerlo en una de las partidas de un match de ocho juegos disputado en la plataforma Chess.com.

 

El encuentro se desarrolló en formato blitz 3+0, donde cada jugador dispone de tres minutos por partida sin incremento de tiempo. El Gran Maestro de 12 años logró imponerse en la quinta partida de la serie, luego de que el noruego se adjudicara las dos primeras y que disputaran dos tablas consecutivas. Tras el triunfo del argentino, la sexta partida finalizó nuevamente en empate, mientras que Carlsen cerró el enfrentamiento con victorias en las últimas dos series para establecer un marcador global definitivo de 4 a 1 a su favor.

 

 

 

A sus 12 años, Faustino Oro continúa consolidando un recorrido sin precedentes en la disciplina. Se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia con 12 años, 6 meses y 26 días, además de ser el jugador más joven en superar la barrera de los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales.

 

El vínculo entre ambos competidores suma varios reconocimientos por parte del múltiple campeón mundial, quien tras compartir encuentros previos en eventos internacionales destacó la proyección del joven argentino. Respecto al talento del prodigio bonaerense, Carlsen llegó a afirmar que "Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él".

 

 

 

El antecedente entre ambos en el entorno digital se remonta a marzo de 2024, cuando el argentino derrotó por primera vez al noruego en una partida de ritmo bullet. Con este nuevo resultado, Oro ratificó su crecimiento en el circuito internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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