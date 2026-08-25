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Por Redacción Red43

Una iniciativa nacida después del fuego fue distinguida y ahora busca convertirse en política pública

El curso de Restaurador y Restauradora Forestal, nacido tras los incendios de la Comarca Andina, fue distinguido por la Legislatura de Río Negro y busca convertir una respuesta nacida del fuego en una política para recuperar los bosques.
Por Redacción Red43

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El curso de Restaurador y Restauradora Forestal recibió la declaración de interés provincial de la Legislatura de Río Negro, un reconocimiento a la propuesta formativa que nació después de los incendios que afectaron distintas zonas de la Comarca Andina.

 

La distinción fue entregada en mano a integrantes de la organización que impulsa la iniciativa. Desde la UTT Patagonia valoraron el reconocimiento como un primer paso para darle continuidad a una experiencia que comenzó como una respuesta frente a la emergencia ambiental y que busca convertirse en una propuesta de formación sostenida.

 

“Este reconocimiento es importante porque la política levanta esta iniciativa nacida de la tragedia pero batallada desde el amor y el trabajo colectivo”, expresaron.

 

 

Una propuesta que nació después de los incendios

La primera edición del curso de Restaurador y Restauradora Forestal se desarrolló este año a partir de una iniciativa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) Regional Patagonia junto a integrantes de la Brigada Andina y profesionales vinculados al ámbito forestal y agroecológico.

 

La capacitación reunió a alrededor de un centenar de participantes y estuvo conformada por contenidos teóricos con prácticas en territorio. Entre las actividades se incluyeron jornadas en zonas afectadas por los incendios, como Puerto Patriada, en El Hoyo.

 

La propuesta apunta a brindar herramientas para el manejo del bosque, la restauración de áreas afectadas y la prevención de incendios. También plantea una continuidad para quienes participan de tareas vinculadas al combate del fuego durante el verano.

 

 

El objetivo de llevar el curso a más lugares

Uno de los próximos desafíos es conseguir recursos que permitan replicar la capacitación en distintos puntos de la zona. Desde la UTT Patagonia plantearon que el reconocimiento legislativo debería traducirse en herramientas concretas para ampliar el alcance de la propuesta. “Necesitamos que ese reconocimiento nos llegue como recursos concretos para poder continuar replicando el curso”, señalaron.

 

La intención es que la formación pueda sostenerse en el tiempo y alcanzar a más personas con interés y compromiso en el trabajo forestal, la prevención y la restauración de áreas afectadas por incendios.

 

Un primer paso para transformar la experiencia en política pública

La propuesta también busca que una experiencia surgida desde organizaciones, instituciones educativas y trabajadores pueda encontrar respaldo dentro de las políticas públicas. “Hay que transformar la política de la comunidad en política pública”, plantearon desde la UTT Patagonia tras recibir la declaración.

 

 

El reconocimiento de la Legislatura de Río Negro representa, para quienes impulsan el curso de Restaurador y Restauradora Forestal, un primer paso en ese camino. Ahora el desafío será conseguir los recursos necesarios para darle continuidad y ampliar una capacitación que nació después de los incendios y que apunta a trabajar sobre sus consecuencias a largo plazo.

 

 

O.P.

 

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