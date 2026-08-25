Aeroparque estará cerrado hasta el jueves: Hay cambios en los vuelos desde y hacia la Patagonia

El cierre de Aeroparque comenzó este martes a las 9 y se extenderá durante 55 horas, hasta el jueves a las 16. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la pista principal y afecta a unos 900 vuelos nacionales e internacionales.

Durante este período no habrá despegues ni aterrizajes en el Aeroparque Jorge Newbery. La operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una modificación que también alcanza a los vuelos de cabotaje y regionales con destino a Río Negro y Chubut.

Qué pasará con los vuelos hacia Río Negro y Chubut

Las rutas que habitualmente operan desde Aeroparque hacia distintos puntos de la Patagonia deberán funcionar temporalmente desde Ezeiza.

La modificación fue coordinada con las compañías aéreas y los organismos vinculados a la operación aeroportuaria. Los pasajeros deberán revisar la información de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto, ya que el cambio de terminal puede implicar modificaciones en la planificación del viaje.

El traslado temporal busca mantener las operaciones previstas durante el período en que Aeroparque permanezca cerrado.

Por qué cerraron Aeroparque

Los trabajos se concentran en la pista principal del aeropuerto porteño. Para permitir las tareas de mantenimiento, se dispuso la suspensión completa de las operaciones durante poco más de dos días. La fecha fue elegida teniendo en cuenta el volumen de vuelos previsto y las condiciones meteorológicas esperadas para fines de agosto, con el objetivo de reducir posibles inconvenientes en la operación.

En Ezeiza también se organizaron recursos para recibir el movimiento que habitualmente concentra Aeroparque. Se coordinó la disponibilidad de posiciones para las aeronaves, atención a pasajeros y servicios terrestres y de rampa.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

Quienes tengan un vuelo previsto durante el período de cierre deben verificar con la aerolínea si su operación fue trasladada a Ezeiza y consultar cualquier modificación en el horario.

El cierre de Aeroparque finalizará el jueves a las 16, momento a partir del cual está previsto el regreso de las operaciones al aeropuerto porteño, una vez terminados los trabajos sobre la pista.

Para quienes viajen desde o hacia Río Negro y Chubut, el principal cambio durante estas 55 horas será el aeropuerto de partida o llegada, por lo que será importante revisar la información del vuelo antes de iniciar el viaje.

O.P.