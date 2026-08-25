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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Se acerca la "temporada de bodas" al aire libre en Esquel

Con la llegada de los días agradables, el Registro Civil de Esquel ya registra reservas para celebrar matrimonios en espacios verdes y locaciones externas a la dependencia. 
Por Redacción Red43

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Ante el cambio de estación y la proximidad de jornadas con mejor clima, el Registro Civil de Esquel comenzó a coordinar las fechas para la realización de bodas fuera de la sede oficial. En diálogo con Red43, la Directora de la institución Zulma Eldauk, se refirió al habitual incremento en las consultas que se produce durante esta época del año.

 

La funcionaria sostuvo que las temperaturas templadas motivan a los vecinos a proyectar ceremonias en entornos naturales o lugares elegidos por las parejas. Frente a este panorama, indicó que la oficina comenzó a organizar el cronograma correspondiente para dar respuesta a la demanda de los próximos meses.

 

 

 

En ese sentido, Eldauk enfatizó la necesidad de planificar las fechas con la debida antelación para asegurar la disponibilidad del personal y la correcta logística del trámite. "Empezamos ya a tomar varios casamientos fuera de oficina, lo tomamos con un tiempo de anticipación para que se organicen ellos y nosotros", concluyó.

 

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