Se renueva la flota de camiones de Bomberos de Esquel

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel concretó una importante renovación de su equipamiento.

Lo confirmó su presidenta, Mabel Huenchupán.“Hemos comprado un camión de primer ataque, un MAN TGM 13.250, equipado. A su vez, hemos vendido otro camión forestal a los Bomberos Voluntarios de Castilla, partido de Chacabuco, de Buenos Aires. Bueno, ellos vinieron a buscarlo la semana pasada y ya se lo llevaron”, explicó.

El movimiento implica un cambio de perfil en la flota local. “El que vendimos es forestal y el que adquirimos es un primer ataque urbano, podría ser. Pero estamos haciendo contactos para adquirir otro forestal”, detalló Huenchupan.

El objetivo es no perder capacidad de respuesta en la zona de interfase, clave en la ciudad.“Acá se usa mucho debido a la forestación que tenemos en los cerros y es necesario contar con un autobomba de esa característica. Así que estamos para comprar otro autobomba interfase”, cerró la presidenta.

La nueva unidad ya está al servicio del cuartel y refuerza la respuesta ante emergencias urbanas, mientras la Asociación avanza en gestiones para sumar un nuevo forestal.

El tesorero Hugo Romero detalló que además, los fondos se están destinando a “el cuartel central los vestuarios, los dormitorios de las mujeres bomberos que tenemos, son 12, y bueno, había que hacer de todo una renovación de los dormitorios, los vestuarios, duchas, baños”. Equipamiento, indumentaria y obras, todo financiado con ahorro, ordenanza y el acompañamiento permanente de los vecinos de Esquel".