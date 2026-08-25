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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: anuncian para el miércoles un corte de luz y estos son los sectores que se verán afectados

La interrupción del suministro estará vinculada a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica. Conocé qué zonas de la ciudad podrían quedarse sin servicio.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este miércoles 26 de agosto se realizará un corte programado en el suministro de energía eléctrica de la ciudad de Esquel debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura.

 

La interrupción está prevista entre las 13:00 y las 14:30 horas.

 

Las tareas estarán destinadas al mantenimiento de una línea de Media Tensión y al mejoramiento de una subestación transformadora.

 

Los sectores afectados serán:

 

  • Entre avenidas Alvear y Ameghino, desde avenida Perón hasta calle Urquiza.
  • Entre San Martín y avenida Alvear, desde Urquiza hasta avenida Fontana.
  • Entre avenidas Alvear y Ameghino, desde avenida Fontana hasta calle Darwin.

La zona donde se concentrarán los trabajos comprende calle Rivadavia, entre Mitre y Brown, y avenida Fontana, entre Ameghino y Rivadavia.

 

Además, cerca de las 12:30 se realizará un cambio de carga al generador, por lo que podría registrarse una breve interrupción del suministro.

 

 

 

A.M.D

 

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