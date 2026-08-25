Esquel: anuncian para el miércoles un corte de luz y estos son los sectores que se verán afectados

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este miércoles 26 de agosto se realizará un corte programado en el suministro de energía eléctrica de la ciudad de Esquel debido a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura.

La interrupción está prevista entre las 13:00 y las 14:30 horas.

Las tareas estarán destinadas al mantenimiento de una línea de Media Tensión y al mejoramiento de una subestación transformadora.

Los sectores afectados serán:

Entre avenidas Alvear y Ameghino, desde avenida Perón hasta calle Urquiza.

Entre San Martín y avenida Alvear, desde Urquiza hasta avenida Fontana.

Entre avenidas Alvear y Ameghino, desde avenida Fontana hasta calle Darwin.

La zona donde se concentrarán los trabajos comprende calle Rivadavia, entre Mitre y Brown, y avenida Fontana, entre Ameghino y Rivadavia.

Además, cerca de las 12:30 se realizará un cambio de carga al generador, por lo que podría registrarse una breve interrupción del suministro.

A.M.D