Entrenar en invierno: brindarán un Zoom gratuito con estrategias para no bajar el ritmo

Hoy miércoles 26 de agosto se realizará un encuentro virtual destinado a personas que continúan con su práctica deportiva durante el invierno y buscan herramientas para adaptar sus entrenamientos a las condiciones de esta época del año.

La propuesta se desarrollará bajo el título “Más frío, más estrategia” y tendrá como objetivo generar un espacio para intercambiar experiencias, despejar dudas y abordar distintas estrategias para sostener una práctica deportiva durante los meses de frío.

Durante el encuentro se trabajará sobre tres áreas vinculadas al entrenamiento: Medicina Deportiva, Psicología Deportiva y Mindfulness.

La actividad estará a cargo de la Dra. Eugenia Schiapparelli, deportóloga y médica del estilo de vida; la Mg. Huenú Mastronardi, psicóloga especializada en deporte y magíster en Desarrollo Humano; y Diego Hernán Acosta, coach facilitador en Mindfulness.

El encuentro será abierto y gratuito y se realizará a través de Zoom el miércoles 26 de agosto desde las 20.

Para participar no será necesario realizar una inscripción previa. Los interesados podrán ingresar con los siguientes datos:

ID de reunión: 544 371 3782

Código de acceso: altoequipo

La propuesta busca brindar herramientas para quienes encuentran dificultades para mantener sus rutinas deportivas durante el invierno y ofrecer un espacio de consulta e intercambio entre deportistas y especialistas.

MA