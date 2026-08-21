Viernes con frío y cielo mayormente despejado en Esquel

Esquel tendrá este viernes 21 de agosto una jornada fría, pero con temperaturas que alcanzarán los 9°C durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la madrugada se esperan 2°C, mientras que por la mañana la temperatura descenderá hasta 1°C. Por la tarde llegará la máxima de 9°C y durante la noche se ubicará en torno a los 7°C.

No se prevén precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias, con probabilidades que se mantendrán entre 0% y 10%.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana soplará entre 13 y 22 km/h. Por la tarde disminuirá a velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que durante la noche será muy leve, con registros de entre 0 y 2 km/h.

R.G