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05 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cuándo y cómo hacer la RTO en Lago Puelo? Todo lo que hay que saber

La jornada de Revisión Técnica Obligatoria se llevará a cabo este jueves en Lago Puelo. Conocé dónde será, cómo obtener un turno y qué vehículos deben cumplir con el control.
Por Redacción Red43

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Los transportistas de Lago Puelo y de otras localidades de la Comarca Andina podrán realizar este jueves 6 de agosto la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. La jornada se desarrollará en el Corralón Municipal y estará destinada a vehículos de transporte de carga y de pasajeros.

 

La actividad forma parte del cronograma previsto para agosto por la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre de Chubut, que llevará el servicio de verificación técnica a distintos puntos de la cordillera.

 

Cómo obtener un turno

Quienes deban realizar la inspección deberán gestionar un turno de manera anticipada a través del asistente virtual DINO. Para ello, deberán enviar un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466, donde recibirán las indicaciones para completar el trámite.

 

 

La atención en Lago Puelo se realizará durante el jueves 6 de agosto en el Corralón Municipal.

 

También habrá controles en Esquel

Luego de la jornada en Lago Puelo, el operativo continuará en Esquel, donde las verificaciones se efectuarán los días 7 y 8 de agosto en el Taller Jacobsen.

 

La Revisión Técnica Obligatoria es un requisito exigido para los vehículos afectados al transporte de carga y de pasajeros. La inspección permite verificar las condiciones mecánicas y de seguridad de las unidades, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente para prestar este tipo de servicios.

 

 

O.P.

 

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