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Por Redacción Red43

Becas deportivas: convocatoria en Esquel

La Subsecretaría de Deportes abrió la inscripción para las becas deportivas del segundo semestre. El municipio convoca a atletas y clubes locales a participar en esta nueva etapa de apoyo. 
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Esquel abrió las inscripciones para el segundo semestre de las becas deportivas, las cuales permanecerán disponibles hasta fin de mes. La convocatoria abarca las líneas Estímulo, Desarrollo Deportivo y Olímpica, dirigidas tanto a jóvenes promesas de clubes locales como a representantes nacionales e internacionales.

 

En el primer semestre, el Municipio distribuyó 16 millones de pesos entre 29 competidores locales, entre los que se destacan atletas como Eulalio Muñoz, Joaquín Arbe, Nimba y Conesa.

 

Sobre la inversión y el desempeño de los deportistas, el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, remarcó: "En el primer semestre hemos otorgado alrededor de 16 millones de pesos a los deportistas de nuestra ciudad, así que la verdad que muy contento con este aporte que ha hecho la Municipalidad de Esquel para el desarrollo deportivo de nuestros atletas, que la verdad que es increíble el esfuerzo que hacen durante todo el año para estar representándonos de la mejor manera".

 

Por otra parte, la inscripción debe ser renovada por todos los aspirantes, y desde la gestión municipal enfatizaron la importancia de que las distintas instituciones deportivas se sumen al debate técnico del Fondo de Desarrollo Deportivo.

 

Respecto a este trabajo conjunto y la selección de los beneficiarios, Maciel destacó: "Estamos trabajando muy bien con el Fondo de Desarrollo Deportivo, donde viene un representante de cada club, así que los invitamos a todos los clubes de nuestra ciudad que quieran estar presentes en esta mesa. Una vez que recibamos todas las postulaciones, se hace una mesa redonda para ver cuáles son los deportistas que verdaderamente nos representan de la mejor manera en nuestra ciudad y los que necesitan un estímulo para seguir creciendo".

 

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