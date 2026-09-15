Rossi Ski: "La nieve de agosto salvó la temporada en La Hoya"

El desarrollo de la temporada invernal en el centro de actividades de montaña La Hoya mostró una marcada recuperación a partir de las nevadas registradas durante el mes de agosto. Tras un arranque con escasa precipitación nívea en julio, la llegada del recurso permitió dejar el complejo con la totalidad de sus pistas operativas y excelente calidad de nieve en polvo, lo que reactivó la afluencia de visitantes y residentes.

En diálogo sobre el movimiento comercial y turístico en el cerro, Martín Valloggia, referente de Rossi Ski Rental, repasó cómo se vivió la evolución de los últimos meses en el destino. "La temporada arrancó media flojita, preocupante porque no nevaba y bueno, como todo, julio es importante porque viene movido de gente y eso es un tema fundamental para la zona", explicó sobre los primeros pasos del invierno.

Sin embargo, el panorama cambió sensiblemente con el correr de las semanas. "Después de agosto nos respondió muy bien la nieve, se puso La Hoya como siempre estuvo, hermosa, con muy buena nieve en polvo y todas las pistas esquiables", destacó Valloggia.

Respecto a la procedencia de los visitantes y la demanda en el alquiler de indumentaria y equipos, remarcó la importancia del público procedente de la zona costera de la provincia. "El fin de semana largo de agosto fue muy bueno, vino mucha cantidad de gente a esquiar y esa misma gente que vino de la costa, que es el fuerte nuestro —Comodoro, Trelew, Madryn—, pasaron la bola boca en boca y dijeron que La Hoya está muy linda y vino mucha gente", señaló.

Asimismo, la mejora de las condiciones en la montaña incentivó la presencia de los deportistas y familias de la zona. "Al faltar nieve el local no estaba subiendo y ahora que la nieve está muy buena está viniendo y está subiendo los fines de semana que es más movido", indicó, agregando que también reciben delegaciones escolares de la región, como un contingente del Colegio Austral de Comodoro Rivadavia.

En cuanto al acondicionamiento de las pistas, resaltó la labor del personal en la superficie esquiable. "Hay que destacar esto, el trabajo de la montaña está muy bien hecho, la nieve bien pisada, los pisteros que están trabajando en La Hoya destacar el trabajo que están haciendo, un laburo espectacular y eso está muy bueno porque las pistas tienen que estar lindas para poder esquiar", afirmó.

De cara al final de la temporada invernal y el inicio de las actividades de primavera, los prestadores ya definieron su cronograma operativo en la zona. "Nosotros terminamos la temporada el 4 de octubre acompañando a La Hoya y rápido volando para el Parque Nacional porque tenemos un evento en Camping Los Maitenes", detalló Valloggia.

Dicho encuentro se llevará a cabo los días 9, 10, 11 y 12 de octubre y reunirá a viajeros de distintos puntos del país. "Es un evento de rodanteros que organiza la gente de la comisión de asociados de rodanteros de Argentina. La presidenta eligió la locación que es el camping, le gustó el Camping Los Maitenes, así que ellos son los que están organizando toda la movida, nosotros hacemos el receptivo y atenderlos para que se vayan de la mejor manera", concluyó.