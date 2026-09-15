Estado de las rutas cordilleranas según el reporte vial

Las autoridades viales provinciales dieron a conocer el informe actualizado sobre el estado de transitabilidad en las rutas de la zona cordillerana. En el reporte se detalla que la gran mayoría de los caminos andinos permanecen transitables, aunque se exige transitar con suma precaución debida a la formación de heladas sobre las calzadas.

Entre los accesos principales de la comarca, las rutas pavimentadas y de ripio que conectan Esquel con La Hoya, la Laguna La Zeta y la Villa Futalaufquen presentan presencia de hielo y bajas temperaturas. Una situación similar ocurre en la Ruta Provincial 71 que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces, como así también en los empalmes hacia Trevelin, Cholila y los accesos a los lagos Epuyén y Puelo, donde la recomendación central es reducir la velocidad y verificar el estado general de los vehículos antes de viajar.

Por otro lado, la Administración Vial advirtió que existen sectores puntuales donde la transitabilidad requiere extrema precaución. Estas condiciones severas se registran fundamentalmente en la Ruta Provincial 44 en los tramos que van desde Corcovado hacia el Lago Guacho, Laguna Falso Engaño y Lago Vinter, al igual que en las trazas secundarias A40, A50 y A53. Mismo panorama de máxima alerta se reportó para la Ruta Provincial 64 entre Lago Azul y Las Mulas, donde el terreno demanda maniobras de alta complejidad.

Asimismo, los tramos interurbanos que conectan con Río Pico, Atilio Viglione, Carrenleufú y Sierra Colorada registran heladas matinales. Se recuerda a los conductores la importancia de portar cadenas, consultar el parte oficial previamente y mantener las luces bajas encendidas durante todo el trayecto por los corredores de la región.