Peña Bailable en Esquel: una noche de música, folklore y danza

La Sociedad Española de Esquel será escenario de una nueva Peña Bailable, que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre desde las 21 horas, con una propuesta que reunirá música, folklore y danza.

Durante la noche se presentarán Los Abrojales, Quebracho, Sensación Tropical, Purrum Piuke (Danzar con el corazón), La Vieja Cepa, Los Cordilleranos LNG, Tres Voces para el Folklore, IDKA (Instituto de Danzas Karen Alarcón) y Pablito y su Acordeón.

La propuesta busca reunir diferentes estilos y expresiones artísticas en una misma jornada, con una programación pensada para disfrutar de la música y el baile.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $15.000.

Los tickets pueden adquirirse en Kiosco Cuasimodo, ubicado en Av. Fontana 765, y Kiosco Pinocho, en 25 de Mayo 437.

Para consultas y reservas también se encuentran disponibles los contactos de Maxi, de la Sociedad Española (2945-595010); Marce (2945-581233); Ani (294-481-2797) y Lore (2945-581558).

AMD