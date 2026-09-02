Con los primeros pimpollos, confirman la Fiesta de los Ciruelos en Esquel

La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, explicó los preparativos para la Fiesta de los Ciruelos en Flor 2026.

"Es una fiesta que es muy esperada y es en un momento específico que eso lo hace también como más valiosa, es un momento, una fiesta que busca la calma, ese contacto con la naturaleza", señaló.

Botto indicó que en este momento se están evaluando los detalles junto a distintas áreas municipales. "En este momento estamos evaluando, justamente tenemos una reunión ahora con las distintas áreas, la Secretaría de Cultura y de Medio Ambiente y vamos a anunciar que va a ser el 13 de septiembre porque ya estamos viendo los primeros pimpollos en flor, así que vamos a tratar de captar esa foto que todos esperamos de la avenida y tan identitaria que se ha transformado para nuestra localidad en los próximos días".

Asimismo, destacó el entramado emprendedor local. "Un entramado emprendedor muy diverso, muy activo, porque también hay los espacios de feria autogestionados, en el municipio estamos permanentemente acompañando las propuestas que surgen y en este caso es una propuesta específica del municipio", concluyó.