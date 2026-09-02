Natatorio Municipal N° 2: "Es un sueño para la natación de la ciudad"

La apertura del Natatorio Municipal N° 2 generó una gran satisfacción en el ámbito deportivo local. El equipo municipal de Natación de Esquel, encabezado por los entrenadores Facundo González y Valentina Ibáñez, junto a la comisión de padres, celebró la habilitación final del espacio para el desarrollo de la disciplina.

En diálogo con Red43, Facundo valoró la importancia de sumar esta nueva infraestructura y sostuvo que "en no toda la provincia hay una ciudad que tenga dos piletas", destacando además el entusiasmo de los nadadores al disponer de un recinto adecuado para sus entrenamientos.

En ese sentido, explicó que la concreción del predio permitirá reestructurar la escuelita formativa y potenciar el desempeño competitivo de los 46 deportistas que integran el equipo representativo de la ciudad. Al respecto, afirmó que "contar con dos natatorios es un sueño" y consideró que la medida constituye una oportunidad central para llevar a la localidad a pelear un buen nivel deportivo en el circuito chubutense.

Respecto a las características del complejo deportivo, González remarcó el valor estratégico del espacio para la organización de competencias. Sobre este punto, expresó que "Esquel se posiciona en un buen puesto para importantes torneos", haciendo hincapié en las condiciones técnicas de las instalaciones para recibir competidores de la región.

Por último, reconoció y agradeció el trabajo del coordinador Roberto "Gringo" Fusiman y del subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, por la gestión realizada para finalizar los trabajos. A su vez, manifestó que dejar atrás los años de reparaciones, demoras y abandono que atravesó el lugar por mucho tiempo era una necesidad apremiante para dar respuesta a la alta demanda de vecinos y deportistas que utilizan diariamente la pileta municipal.

EBW