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Por Redacción Red43

Caritas construye "dormis" con aportes Municipales

Los materiales para la construcción fueron entregados por el intendente Matías Taccetta, junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta, junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Fabiana Vázquez, realizó la entrega de materiales destinados a la construcción de un “dormis” que Cáritas lleva adelante en la ciudad y que tendrá como objetivo recibir a familias del interior de la provincia que llegan a Esquel por motivos de salud o para realizar distintos trámites.

 

En ese marco, la Municipalidad de Esquel entregó una importante cantidad de chapas que fueron solicitadas por Cáritas para realizar la cobertura total del espacio de alojamiento para personas y familias que deben trasladarse desde otras localidades y necesitan permanecer en Esquel durante algunos días.

 

Durante la entrega, Taccetta destacó la importancia de articular acciones con las instituciones y acompañar iniciativas que permitan dar respuesta a necesidades concretas de los vecinos. “Para nosotros es muy importante trabajar en conjunto con las instituciones y poder colaborar con este tipo de proyectos que tienen un impacto directo en la comunidad”, expresó.

 

“Hay muchas familias de otras localidades que vienen a nuestro hospital o a hacer trámites a nuestra ciudad y es necesario que cuenten con un lugar donde puedan alojarse. Desde el municipio entendemos que tenemos que acompañar estos proyectos porque dan una respuesta a una necesidad concreta”, sostuvo.

 

En ese marco, Taccetta recordó también el acompañamiento municipal a otros espacios destinados a brindar alojamiento a personas que llegan a Esquel por motivos de salud. “Es algo que también hemos hecho con la casa para ALCEC, porque entendemos que cuando una persona tiene que trasladarse a nuestra ciudad por una cuestión de salud, además de la atención médica necesita un lugar digno donde pueda quedarse junto a su familia”, indicó.

 

Por su parte, el padre Rodolfo Costa Heredia agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Esquel y destacó la importancia de contar con el respaldo de las instituciones para avanzar con este proyecto de Cáritas, que busca brindar una respuesta concreta a las familias que llegan desde distintos puntos de la provincia.

 

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