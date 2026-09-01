“Es un lujo”: así es el nuevo Natatorio Municipal N°2 de Esquel

Esquel ya cuenta con una segunda pileta municipal tras la inauguración del Natatorio Municipal N°2, ubicado en el barrio Badén. El espacio tiene nuevas instalaciones destinadas a la práctica de natación y también a la competencia.

El subsecretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel, destacó la importancia de la obra y agradeció al intendente por impulsar su puesta en funcionamiento.

“La verdad que un día con muchas emociones, que Esquel cuente con una nueva infraestructura deportiva, la verdad que nos pone muy contentos”, expresó.

Sobre las características del natatorio, señaló: “Estas instalaciones, podemos ver con unas instalaciones increíbles, con lo mejor de lo mejor, la verdad que es una pileta de último modelo, agua con sal para los nadadores, la verdad que es un lujo”.

Maciel también destacó el impacto que tendrá contar con dos piletas en la ciudad. “Significa mucho, aumentar la infraestructura deportiva”, sostuvo, y recordó que desde el inicio de la gestión se planteó la necesidad de ampliar los espacios destinados al deporte.

En ese sentido, mencionó otros proyectos como un nuevo gimnasio municipal y una pista de tartán de atletismo. “La verdad que son infraestructuras muy caras, que es una inversión muy linda en deporte que se está haciendo para todos los atletas de nuestra ciudad y todos los chicos”, afirmó.

Respecto a la cantidad de personas que podrán utilizar el nuevo espacio, Maciel consideró que “no tenemos que hablar de cupo, porque al tener dos piletas vamos a poder yo creo, acaparar toda la necesidad de los nadadores de Esquel”.

Además, explicó que ya mantuvieron reuniones con vecinos de distintos sectores de la ciudad, debido al interés por sumarse a la actividad.

Finalmente, recordó que el nuevo natatorio es una pileta profunda y que la pileta chica del Gimnasio Municipal N°1 continuará destinada a quienes dan sus primeros pasos en la disciplina, para luego avanzar hacia el Natatorio Municipal N°2.

R.G