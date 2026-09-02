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Por Redacción Red43

Atención: se extiende la moratoria hasta el 30 de septiembre

El municipio de Esquel decidió extender el plazo, debido a la gran cantidad de vecinos que accedieron al plan de regularización de deudas.
Por Redacción Red43

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El plan de regularización de deudas, impulsado por el intendente Matías Taccetta, tiene como objetivo brindar una alternativa a los vecinos que poseen tributos y multas municipales vencidas para que puedan regularizar su situación y acceder a importantes beneficios sobre los intereses. La medida no incluye multas por alcoholemia.

 

Quienes opten por cancelar su deuda en un solo pago podrán acceder a una quita del 60% de los intereses. En caso de elegir un plan de entre 2 y 12 cuotas, el beneficio será del 50% de quita de intereses, mientras que quienes opten por financiar su deuda entre 13 y 24 cuotas podrán acceder a una reducción del 40% de los intereses.

 

Desde el municipio, a través de la secretaría de Economía, se destaca la respuesta de los vecinos a la propuesta y, ante la importante cantidad de adhesiones registrada durante los últimos días, se resolvió ampliar el plazo para facilitar que más contribuyentes puedan acceder a los beneficios y regularizar sus deudas.

 

De esta manera, la moratoria permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre inclusive, con las condiciones especiales establecidas por el municipio para la regularización de tributos y multas municipales vencidas.

 

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