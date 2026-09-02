-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 necrologicas
02 de Septiembre de 2026
necrologicas |
Por Redacción Red43

Carolina Verónica Marcelli QEPD: Participación

Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde el Consejo de Administración de la Fundación Educativa Esquel comunicaron: "despedimos con enorme tristeza a nuestra querida Carolina Verónica Marcelli".

 

El trabajo compartido nos permitió conocer su integridad, su compromiso, su enorme predisposición y sus ganas de aportar siempre a nuestra comunidad educativa.
La recordaremos con profundo cariño y agradecimiento por el camino compartido y por todo lo que dejó en quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y trabajar junto a ella.
En este momento de inmenso dolor, abrazamos especialmente a sus hijas, Emilia y Mercedes, y acompañamos con todo nuestro afecto a su familia y seres queridos.

 

Consejo de Administración
Fundación Educativa Esquel
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Carolina Verónica Marcelli QEPD: Participación
2
 “Es un lujo”: así es el nuevo Natatorio Municipal N°2 de Esquel
3
 Francisca Lambert y Remigio González Moreno se metieron en el Top Ten en la primera jornada
4
 Chubut: tiró una molotov, disparó contra su vecina y después escapó por los techos
5
 La descubrieron robando $84 mil en chocolates de La Anónima
1
 Taccetta sobre el conflicto por GIRSU: “La cuestión de fondo es si ellos son contribuyentes o son socios”
2
 Fantástico: Benjamín Neira alcanzó hoy el cuarto puesto en Slalom U16
3
 ARECH suma nuevos medios de pago electrónico
4
 Taccetta sobre la sede del Ceferino: “Son edificios municipales y son de todos”
5
 Una tarjeta de $100.000 para medicamentos: así funcionará en Chubut
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -