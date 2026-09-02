Carolina Verónica Marcelli QEPD: Participación

Desde el Consejo de Administración de la Fundación Educativa Esquel comunicaron: "despedimos con enorme tristeza a nuestra querida Carolina Verónica Marcelli".

El trabajo compartido nos permitió conocer su integridad, su compromiso, su enorme predisposición y sus ganas de aportar siempre a nuestra comunidad educativa.

La recordaremos con profundo cariño y agradecimiento por el camino compartido y por todo lo que dejó en quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y trabajar junto a ella.

En este momento de inmenso dolor, abrazamos especialmente a sus hijas, Emilia y Mercedes, y acompañamos con todo nuestro afecto a su familia y seres queridos.

Consejo de Administración

Fundación Educativa Esquel

