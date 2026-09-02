TNA, TEA, TEM y CFT: qué significa cada una y qué mirar antes de pedir un crédito

A simple vista pueden parecer solo distintas formas de expresar cuánto cuesta un préstamo. Sin embargo, cada una representa algo diferente y entenderlas permite tomar mejores decisiones.

En Crédito Móvil creemos que acceder a financiamiento también implica contar con información clara. Por eso, en esta nota explicamos de manera sencilla qué significa cada concepto.

¿Qué es la TEM?

La TEM es la Tasa Efectiva Mensual.

Dicho de forma simple, expresa la tasa correspondiente a un período mensual.

Es importante comprender esto porque, muchas veces, se observan porcentajes expresados en términos anuales y se los interpreta erróneamente como si fueran tasas aplicadas mes a mes. Una tasa anual y una mensual no representan lo mismo.

¿Qué es la TNA?

La TNA es la Tasa Nominal Anual.

Es una forma de expresar la tasa de interés tomando como referencia el plazo de un año.

Sin embargo, hay un punto clave: la TNA no contempla el efecto que genera la capitalización de los intereses a lo largo de los distintos períodos.

Por esa razón existe otra medida: la TEA.

¿Qué es la TEA?

La TEA es la Tasa Efectiva Anual.

Esta tasa refleja el efecto real de la capitalización de los intereses durante un año. Por eso suele existir una diferencia notable entre una TNA y una TEA, aun cuando ambas correspondan al mismo crédito.

Veamos un ejemplo ilustrativo:

Supongamos una tasa efectiva mensual del 10%. Si simplemente se multiplicara ese porcentaje por doce meses, daría un 120%. Sin embargo, al considerar el efecto acumulado mes a mes (interés sobre interés), la tasa efectiva anual ronda el 214%.

Esto no significa que haya surgido un interés nuevo ni que se hayan modificado las condiciones del préstamo: simplemente se trata de dos formas distintas de medir una misma tasa.

¿Y qué es el CFT?

Es el indicador más importante a la hora de comparar alternativas de financiamiento.

CFT significa Costo Financiero Total.

Mientras que la tasa de interés solo refleja el costo del dinero prestado, el CFT representa de manera integral el costo real de la operación, ya que incorpora todos los conceptos adicionales: gastos administrativos, comisiones, seguros e impuestos asociados.

Por esta razón, para comparar dos alternativas no alcanza únicamente con evaluar cuál ofrece la tasa de interés más baja; siempre se debe mirar el Costo Financiero Total.

Un porcentaje anual no es una tasa mensual

Este punto suele generar confusiones frecuentes.

Si vemos publicado un CFT expresado en un porcentaje anual elevado, no significa que ese porcentaje se cobre mes a mes. Tampoco permite saber, de forma aislada, cuántos pesos terminará devolviendo el solicitante.

Para saber el monto final exacto se requiere evaluar el conjunto de la operación:

¿Cuánto dinero neto se recibe?

¿Cuántas cuotas integran el crédito y de qué valor es cada una?

¿Cuándo vence el primer pago?

¿Qué sistema de amortización se aplica?

¿Qué gastos e impuestos están incluidos?

Para tomar una decisión financiera adecuada, conviene revisar los siguientes puntos:

Monto neto: confirmar cuánto dinero efectivamente se va a recibir en mano o en cuenta. Cuotas y valor final: conocer la cantidad exacta de cuotas y el monto final de cada una. Costo total: verificar la tasa y el Costo Financiero Total (CFT). Capacidad de pago: analizar si la cuota mensual resulta sostenible y compatible con los ingresos habituales.

Información clara para decidir mejor:

Un crédito es una herramienta útil para resolver necesidades, afrontar imprevistos o concretar proyectos, siempre que se comprendan sus condiciones antes de asumirlo.

El mundo financiero puede parecer complejo porque utiliza muchos términos técnicos.

TEM, TNA, TEA y CFT son solamente algunos de ellos.

Pero detrás de todas esas siglas existe algo bastante sencillo: distintas formas de mostrar y medir el costo del dinero en el tiempo.

Entenderlas ayuda a comparar.

Comparar ayuda a elegir.

Y elegir con información permite utilizar el crédito de una manera mucho más responsable.

Desde Crédito Móvil queremos aportar a ese objetivo: acercar información financiera de manera simple, transparente y fácil de entender.

C.M