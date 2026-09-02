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02 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Rosario invita a una caminata a Punta del Lago con almuerzo ancestral

La actividad se realizará el 6 de septiembre en el marco del Día de la Mujer Originaria. La propuesta incluye una caminata de dificultad media y un almuerzo ancestral, con salida desde la Casa de las Artesanas.
Por Redacción Red43

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En el marco del Día de la Mujer Originaria, la Comunidad Ancestral Mapuche de Lago Rosario invita a participar de una caminata a Punta del Lago, que se realizará el próximo domingo 6 de septiembre.

 

La actividad comenzará a las 9:00 horas desde la Casa de las Artesanas de Lago Rosario y tendrá una duración aproximada de cuatro horas. El recorrido será de dificultad media y estará acompañado por una propuesta de encuentro con la cultura y las tradiciones de la comunidad.

 

 

 

Como parte de la jornada, los participantes podrán compartir un almuerzo ancestral, pensado como un espacio para conocer y disfrutar de saberes y prácticas vinculadas a la identidad mapuche.

 

Los cupos son limitados y se requiere reserva previa. Para consultar y reservar un lugar, comunicarse al 2945 330159 o al 2945 694476.

 

 

 

R.G

 

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