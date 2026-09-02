°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Coop 16EsquelCorte
02 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Corte de luz programado para este miércoles en gran parte de Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre interrumpe el suministro eléctrico este miércoles de 9 a 11 horas. Los detalles de las zonas afectadas y las recomendaciones de tránsito para los vecinos. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó a los usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre se lleva a cabo una interrupción en el suministro eléctrico. La medida obedece a la ejecución de tareas de mantenimiento en las líneas aéreas de media tensión, así como a trabajos de poda preventiva para resguardar la red.

 

La interrupción del servicio está programada entre las 9 y las 11 horas. Los sectores comprendidos por esta medida abarcan la zona delimitada desde la calle Urquiza hasta Brun, entre la avenida Ameghino y Almafuerte. Asimismo, se ve afectado el perímetro comprendido entre la avenida Perón y el Arroyo Esquel, desde la avenida Ameghino hasta la calle Almafuerte.

 

Durante la jornada, el área principal de trabajo de las cuadrillas se concentra sobre la avenida Ameghino, en el tramo ubicado entre la calle Volta y la calle Cámpora. Ante el despliegue del personal técnico y la maquinaria en el sector, la prestataria solicitó a los vecinos y automovilistas evitar el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones y reducir la circulación vial con el propósito de garantizar la seguridad de peatones, operarios y conductores.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: un corte de luz afectará a gran parte de Esquel
2
 Sede Vecinal Barrio Ceferino: Taccetta presentará una demanda para solicitar su desalojo
3
 Niños "vapeando" en escuelas: alerta en Esquel
4
 “Es un lujo”: así es el nuevo Natatorio Municipal N°2 de Esquel
5
 ¿Llega la Licenciatura en Educación Física a Esquel?
1
 Un aniversario atravesado por los incendios y la fuerza de Epuyén para seguir adelante
2
 "Es un delito": hallan residuos peligrosos en alcantarilla
3
 Con los primeros pimpollos, confirman la Fiesta de los Ciruelos en Esquel
4
 León Cárcamo y el disfrute de competir en La Hoya
5
 Tulipanes 2026: ya podes comprar tus entradas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -