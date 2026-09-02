Corte de luz programado para este miércoles en gran parte de Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó a los usuarios de energía eléctrica de la ciudad de Esquel que durante la mañana de este miércoles 2 de septiembre se lleva a cabo una interrupción en el suministro eléctrico. La medida obedece a la ejecución de tareas de mantenimiento en las líneas aéreas de media tensión, así como a trabajos de poda preventiva para resguardar la red.

La interrupción del servicio está programada entre las 9 y las 11 horas. Los sectores comprendidos por esta medida abarcan la zona delimitada desde la calle Urquiza hasta Brun, entre la avenida Ameghino y Almafuerte. Asimismo, se ve afectado el perímetro comprendido entre la avenida Perón y el Arroyo Esquel, desde la avenida Ameghino hasta la calle Almafuerte.

Durante la jornada, el área principal de trabajo de las cuadrillas se concentra sobre la avenida Ameghino, en el tramo ubicado entre la calle Volta y la calle Cámpora. Ante el despliegue del personal técnico y la maquinaria en el sector, la prestataria solicitó a los vecinos y automovilistas evitar el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones y reducir la circulación vial con el propósito de garantizar la seguridad de peatones, operarios y conductores.