°
-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 02 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesClub Andino Esquelcecilia de bernardifederica dromazcampeonato internacional de esqui
02 de Septiembre de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

La experiencia de Federica Dromaz de participar en casa

Toda una vida arriba de los esquíes y el acompañamiento de su familia. La Hoya como lugar de encuentro
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Entre el aire helado de la cordillera y las pendientes del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, el deporte blanco cobra una dimensión humana que trasciende la simple competencia. Detrás de cada descenso y de cada tabla que se desliza por el terreno, hay un andamiaje invisible pero fundamental: el acompañamiento de las familias.

 

En las pistas, la presencia de los seres queridos es el motor incondicional de los jóvenes atletas. Como expresan las propias protagonistas de esta jornada —entre ellas Cecilia De Bernardi y su hija Federica Dromaz, quien esquía desde los cuatro años—, competir en casa no solo representa un reto técnico y un entrenamiento clave para el futuro, sino una experiencia inolvidable compartida en familia. Es en esa mirada cómplice antes de la largada donde el deporte encuentra su verdadero sentido.

 

Pero el impacto de este campeonato internacional trasciende lo deportivo. Para Esquel, la llegada de delegaciones, atletas y familias marca un hito trascendental en el desarrollo turístico y económico local. Como coinciden los vecinos y protagonistas de la montaña, ver a La Hoya colmada de visitantes genera una inyección de vitalidad, movimiento y alegría que hacía tiempo no se vivía en la ciudad.

 

Este Campeonato Internacional Patagónico de Esquí reafirma que cuando la pasión por el deporte, el respaldo familiar y la riqueza de nuestros paisajes se unen, Esquel no solo forma grandes deportistas, sino que también consolida su lugar como un destino turístico de excelencia en el corazón de la Patagonia.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención: un corte de luz afectará a gran parte de Esquel
2
 Sede Vecinal Barrio Ceferino: Taccetta presentará una demanda para solicitar su desalojo
3
 Niños "vapeando" en escuelas: alerta en Esquel
4
 “Es un lujo”: así es el nuevo Natatorio Municipal N°2 de Esquel
5
 ¿Llega la Licenciatura en Educación Física a Esquel?
1
 Un aniversario atravesado por los incendios y la fuerza de Epuyén para seguir adelante
2
 "Es un delito": hallan residuos peligrosos en alcantarilla
3
 Con los primeros pimpollos, confirman la Fiesta de los Ciruelos en Esquel
4
 León Cárcamo y el disfrute de competir en La Hoya
5
 Tulipanes 2026: ya podes comprar tus entradas
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -