Bomberos y brigadistas participaron de un encuentro de búsqueda y rescate en zonas agrestes

Bomberos, policías y brigadistas de distintos puntos de la cordillera chubutense participaron este domingo del 3° Encuentro de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes, organizado por Bomberos Voluntarios de Cholila. La actividad tuvo como objetivo generar una instancia de capacitación, práctica e intercambio entre los organismos que intervienen ante emergencias en ambientes de montaña.

De la jornada participaron cuarteles de la zona, Policía de Cholila, el ICE del Parque Nacional Lago Puelo y la Brigada Nacional Sur. También fueron invitados Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, Trevelin y Esquel, que se sumaron a las actividades desarrolladas durante el encuentro.

Jornada de práctica en la montaña

El eje de la actividad estuvo puesto en un ejercicio de búsqueda y rescate de personas lesionadas en zonas agrestes. Los participantes debieron localizar a las personas, realizar una evaluación inicial y aplicar los primeros auxilios correspondientes. Una vez completada esa etapa, se llevó adelante la evacuación en un entorno de montaña, incluyendo sectores con nieve y condiciones propias de este tipo de terreno.

La práctica permitió trabajar sobre distintas situaciones que pueden presentarse durante una emergencia en lugares de difícil acceso, poniendo en juego procedimientos de búsqueda, asistencia y traslado.

Además del entrenamiento, el encuentro permitió intercambiar experiencias y criterios de trabajo entre instituciones que pueden intervenir de manera conjunta ante una emergencia.

Participación de distintos cuarteles y organismos

La presencia de instituciones de diferentes localidades permitió ampliar el intercambio y compartir experiencias vinculadas con las tareas de búsqueda y rescate en ambientes agrestes. Entre los participantes estuvieron Bomberos Voluntarios de Cholila, Lago Puelo, Trevelin y Esquel, junto a Policía de Cholila, el ICE del Parque Nacional Lago Puelo y la Brigada Nacional Sur.

Este tipo de encuentros permite que quienes realizan tareas de rescate puedan entrenar en condiciones similares a las que podrían encontrar durante una intervención real, especialmente cuando se trata de terrenos de montaña, nieve y zonas de difícil acceso.

El encuentro también tuvo un espacio para compartir fuera de la práctica. Al finalizar la jornada, compartieron una cena en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cholila.

O.P.