Trevelin prepara a sus jóvenes para el turismo que viene

La Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes, Cintia Figueroa, brindó charlas a estudiantes de escuelas del Pueblo del Molino, con el objeto de acercar información respecto a los recursos de los que disponen y el impacto que genera la actividad en el ecosistema socioeconómico local.

"Tenemos que generar consciencia de la importancia del turismo en las nuevas generaciones. Ese es un trabajo que nos corresponde no sólo a quienes cumplimos funciones gubernamentales, sino también a los prestadores de servicios, a productores, comerciantes, instituciones públicas y alumnos", afirmó.

Como ejemplo de ese trabajo, Figueroa destacó la invitación recibida semanas atrás por parte de la docente Juana Quintuqueo, a partir de la cual se generaron dos charlas con alumnos de sexto año, con orientación en turismo, de la escuela 705.

El espacio curricular propone conocer la difusión y el trabajo con prestadores que realiza la Secretaría de Turismo local. "Ese encuentro fue oportuno para abordar el trabajo y puesta en valor de los aspectos culturales en los parajes, los nuevos productos turísticos que se van sumando a la oferta y demás actividades de difusión y promoción". Figueroa ponderó el nivel de conocimiento que tienen los alumnos respecto a la actividad turística local.

"Ya tienen un recorrido en relación a los contenidos de la actividad turística desde cuarto año, por lo que nuestra charla apunta a brindar información que complementa ese saber con la práctica concreta", señaló.

"Jóvenes que egresan y futuros que los espera, eligieron la orientación turística en un pueblo turístico, con mucho potencial para desarrollar, sus conocimientos y experiencias pueden sumar y unirnos más", concluyó la secretaria municipal de Turismo, quien recordó: "Se los dice una estudiante de la querida escuela 705, donde pude realizar y concretar la tecnicatura en Turismo con sede en esa misma escuela".

También en el mes de agosto, Figueroa fue entrevistada por alumnos que participan de la programación de la radio escolar 705. En ese caso, la entrevista estuvo centrada en el eclipse anular solar del próximo 6 de febrero y que tendrá al Valle 16 de Octubre como uno de los mejores lugares de observación en Sudamérica, lo que abre la posibilidad de una importante afluencia de turismo para esa fecha. .La radio escolar FM 92.3 de la Escuela 705 es un medio de comunicación de tinte netamente escolar, por el que se difunde el trabajo de la institución, sean proyectos áulicos, promoción de actividades o propuestas de los estudiantes. Se utiliza como un dispositivo de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, y como una herramienta de expresión de todos los actores que integran la comunidad escolar.