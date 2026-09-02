Mantienen las calles de Esquel: enteráte cuáles

La Municipalidad de Esquel continúa adelante con el plan de mantenimiento de la trama urbana mediante el repaso de calzadas en distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada de hoy, las cuadrillas y máquinas municipales realizan tareas sobre la calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre Humphreys y Evans. Una vez finalizadas las intervenciones en esta zona, las labores continuarán en el barrio Estación.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron a los vecinos que retiren sus vehículos de las calles afectadas. La medida busca facilitar el desplazamiento de la maquinaria y permitir que el trabajo de nivelación y arreglo se ejecute de manera eficiente.