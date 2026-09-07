Estado de las rutas en la zona cordillerana: el reporte para este lunes

Las autoridades viales dieron a conocer el estado de transitabilidad de los corredores y accesos de la zona noroeste de Chubut para la jornada de este lunes 7 de septiembre. En líneas generales, la red vial nacional y provincial se encuentra transitable con precaución, aunque con diferentes factores de riesgo según el sector.

Para el trayecto desde El Bolsón hacia la zona de Esquel por la Ruta Nacional 40, la calzada se presenta normal con aplicación de sal en algunos sectores. Las banquinas se encuentran húmedas, registrándose además presencia de animales sueltos, viento y heladas leves. Al ingresar a la Ruta Nacional 259 para dirigirse al tramo Esquel - Trevelin, las condiciones imponen circular con precaución por sectores deformados, banquinas húmedas y tareas de mantenimiento vial.

Quienes continúen viaje desde Trevelin hacia Corcovado o Futaleufú deben contemplar distintos escenarios. Por la Ruta Nacional 259 en dirección al límite con Chile, el pavimento se halla húmedo por riego con sal, observándose baches en sectores y banquinas inestables. Por su parte, la conexión con Corcovado a través de la Ruta Provincial 17 registra tramos pavimentados transito normal pero con prevención por desprendimientos y deslizamientos, combinándose con trayectos no pavimentados transitable con precaución.

Para desplazarse desde Trevelin rumbo a Río Pico, la combinación de la Ruta Provincial 17 y la Ruta Provincial 19 presenta pavimento e interrupciones en obras. Hay desvíos habilitados por trabajos en puentes y tramos en construcción, sumado a sectores no pavimentados transitables con precaución.

En el recorrido que une Esquel con Gualjaina por la Ruta Provincial 12, se solicita transitar con extrema precaución debido a la acumulación de barro en gran parte de los tramos no pavimentados. En el cruce hacia los cerros y poblados vecinos, la calzada exhibe sectores con barro e inestabilidad.

Respecto a las conexiones locales desde la ciudad de Esquel hacia los atractivos y comunidades cercanas, el acceso a la Hoya (Ruta A10) se encuentra transitable con precaución tanto en el tramo asfaltado como en el tramo no pavimentado. Asimismo, la ruta de acceso a Alto Río Percy (Ruta RP72) requiere circular con cuidado por humedad en calzada y banquinas.

Hacia el sur, para el trayecto Esquel - Tecka sobre la Ruta Nacional 40, el estado es transitable con precaución por presencia de sal en tramos, banquinas húmedas con barro en sectores y heladas leves. Finalmente, para continuar desde Tecka a Gobernador Costa por la misma RN 40, las condiciones se mantienen similares, requiriendo atención por baches en sectores, viento, heladas leves y banquinas inestables.

EBW