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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Chocaron dos vehículos en la Ruta 40

El choque ocurrió durante la noche del sábado en la Comarca Andina. Bomberos de Lago Puelo y El Hoyo trabajaron en el lugar junto a personal policial, sanitario y del GRIM.
Por Redacción Red43

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Un accidente en Ruta 40 en Las Golondrinas se registró durante la noche del sábado, cuando dos vehículos colisionaron en esa zona de Lago Puelo. No hubo personas heridas como consecuencia del impacto.

 

El aviso fue recibido alrededor de las 20:10, lo que derivó en la salida de dos móviles de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo. También se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, cuyos integrantes acudieron al lugar para trabajar de manera conjunta.

 

 

Al arribar, los bomberos constataron que se trataba de una colisión entre dos vehículos. No se registraron personas lesionadas y se realizaron las tareas preventivas correspondientes en el lugar.

 

En el operativo también participaron personal policial, integrantes del Hospital y efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

 

 

 

O.P.

 

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