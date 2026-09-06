Un evento nacional dejó sin luz a varios barrios de Esquel

Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de Esquel tras registrarse la salida de servicio de la Línea 4 por subfrecuencia.

Desde la Cooperativa 16 de Octubre explicaron que la interrupción se debió a un evento producido en la red a nivel nacional. Ante esta falla, se activó de manera automática un mecanismo de alivio de cargas que provocó la suspensión temporaria del suministro.

Las zonas afectadas por el apagón comprenden a los barrios ubicados sobre la avenida Holdich y el sector del Acceso Este a la ciudad.

En este momento, la prestadora del servicio se encuentra a la espera de la autorización correspondiente desde el sistema central para proceder con el reingreso de la línea y restablecer la normalidad del servicio en los sectores damnificados.

EBW