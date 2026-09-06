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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Un evento nacional dejó sin luz a varios barrios de Esquel

La salida de servicio de la Línea 4 afectó a varios barrios tras la activación de un mecanismo automático de alivio de cargas por una falla a nivel nacional. La Coop 16 aguarda autorización. 
Por Redacción Red43

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Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de Esquel tras registrarse la salida de servicio de la Línea 4 por subfrecuencia.

 

Desde la Cooperativa 16 de Octubre explicaron que la interrupción se debió a un evento producido en la red a nivel nacional. Ante esta falla, se activó de manera automática un mecanismo de alivio de cargas que provocó la suspensión temporaria del suministro.

 

Las zonas afectadas por el apagón comprenden a los barrios ubicados sobre la avenida Holdich y el sector del Acceso Este a la ciudad.

 

En este momento, la prestadora del servicio se encuentra a la espera de la autorización correspondiente desde el sistema central para proceder con el reingreso de la línea y restablecer la normalidad del servicio en los sectores damnificados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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