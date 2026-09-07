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Por Redacción Red43

“Arma la luna de tus sueños”: María Elena González invita a descubrir el placer de crear con las propias manos

La vecina María Elena González invita a un taller en Esquel para aprender a crear una lámpara inspirada en la superficie lunar. Será el 26 de septiembre, con materiales incluidos y cupos limitados.
Por Redacción Red43

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La propuesta se realizará el sábado 26 de septiembre en Esquel. Durante el encuentro, cada participante podrá crear desde cero su propia lámpara con forma de luna y llevársela terminada a casa. No se necesita experiencia previa y todos los materiales están incluidos.

 

Muchos vecinos de Esquel conocen a María Elena González por Taller de Pastelería Esquel, nombre con el que durante años se hizo conocida a partir de su trabajo. Si bien hace tiempo dejó de dictar talleres, continúa dedicada a la elaboración de productos de pastelería, una actividad que sigue formando parte de su vida cotidiana.

 

 

 

Pero María Elena es también una mujer de muchas inquietudes. En sus momentos libres comenzó a incursionar en las manualidades, simplemente por el gusto de crear con sus propias manos. Con el tiempo, sus trabajos empezaron a llamar la atención de quienes los veían y comenzaron a llegarle pedidos para que replicara algunas de esas piezas.

 

Fue entonces cuando surgió una idea diferente: en lugar de hacerlas para otros, compartir el paso a paso para que cada persona pudiera vivir su propia experiencia de creación.

 

“Entendí que lo más lindo no es solo tenerla, sino vivir la experiencia de crearla. En cada pieza hecha a mano queda guardada una parte de nuestra esencia”, cuenta María Elena.

 

Así nació “Arma la luna de tus sueños”, una propuesta que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en Esquel, donde cada participante podrá realizar una particular lámpara inspirada en la superficie lunar, trabajando desde cero y paso a paso hasta obtener su propia pieza terminada.

 

 

 

No es necesario contar con experiencia previa. María Elena acompañará a los participantes durante todo el proceso y proporcionará los materiales necesarios. La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas y media e incluirá un break para hacer una pausa y disfrutar del encuentro.

 

Al finalizar, cada participante se llevará a casa la luna que creó con sus propias manos.

 

Los cupos serán limitados para poder trabajar cómodamente y brindar acompañamiento durante todo el proceso. Para reservar un lugar o solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2945 400816.

 

Una propuesta diferente en Esquel para dedicar unas horas a crear, compartir y descubrir el placer de darle forma, con nuestras propias manos, a aquello que alguna vez imaginamos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC

 

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