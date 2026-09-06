Aterrizaje en primera persona: el video de Antonio Laje en la pista de Esquel

El reconocido periodista y conductor de televisión Antonio Laje, quien además ejerce la profesión de piloto de avión comercial, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un registro audiovisual grabado desde la cabina de mando mientras comandaba un vuelo hacia la ciudad de Esquel.

En las imágenes publicadas en la red social se observa el procedimiento de aproximación de la aeronave a la terminal aérea cordillerana. La secuencia muestra la maniobra desde una perspectiva en primera persona, abarcando el tramo final del descenso, el alineamiento con la pista de aterrizaje y el posterior contacto de las ruedas con la cinta asfáltica.

Laje combina desde hace varios años su labor en los medios de comunicación con la actividad aeronáutica profesional. La publicación del material en su perfil generó repercusión y comentarios sobre las características del paisaje andino al momento de la llegada de la aeronave al aeropuerto local.