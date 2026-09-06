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RED43 sociedad Fiesta Nacional del Lúpulo 2027
06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Todo lo que ofrecerá la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón

El evento gratuito se desarrollará del 18 al 21 de febrero. La 49° edición contará con paseo cervecero, feria de productores, patio gastronómico y shows en vivo para potenciar el turismo. 
Por Redacción Red43

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El municipio de El Bolsón puso en marcha la organización de la 49° edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo tras la firma de la resolución que formaliza la convocatoria para el verano de 2027. La celebración se desarrollará del jueves 18 al domingo 21 de febrero en la localidad cordillerana, consolidándose como uno de los eventos populares más convocantes de la Patagonia.

 

 

 

La festividad mantendrá su formato de acceso libre y gratuito en el predio ferial. Durante las cuatro jornadas, la propuesta central girará en torno al tradicional paseo cervecero artesanal dedicado a destacar la cosecha local de lúpulo, un patio gastronómico con sabores típicos de la zona, feria de productores locales y artesanías, además de espectáculos en vivo en el escenario principal con artistas regionales y nacionales.

 

Desde la intendencia remarcaron que el objetivo de fijar la fecha con anticipación responde a la necesidad de coordinar la logística del predio y la grilla artística. La iniciativa busca además impulsar el movimiento comercial, la ocupación en alojamientos y el flujo turístico en la Comarca Andina durante el tramo final de la temporada estival.

 

 

 

 

 

 

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