Historias de esquelenses: Daniel Díaz, segunda parte

En esta segunda parte de la entrevista a Daniel Díaz, nos cuenta de su relación con el deporte y el periodismo de Esquel. Le tocó ser relator junto a Lizurume: empezó a los 17 años y la única radio que había era Radio Nacional. Hizo televisión, estuvo en el diario Esquel y el diario Chubut.

Transmitían fútbol, boxeo, básquet, turf y muchos más deportes. La gente pedía, en especial, que transmitieran el fútbol de primera, pero ellos se dedicaban a transmitir partidos locales:

“El tipo veía que su equipo, si era hincha de Boca, jugaba con River, y se tenía que comer la transmisión que hacíamos nosotros de Los Alerces, de Lago Futalaufquen con Güemes, de acá de Esquel, o Fontana con Argentinos, algunos clubes ya desaparecidos”.

Jugó en Independiente de Esquel y las canchas, de todos los deportes, siempre estaban llenas. “Independiente fue uno de los amores de mi vida”, cuenta. Recuerda con cariño su etapa en la radio y dice que, en el deporte, hay una gran parte de la historia de Esquel. Pese a los cambios en el tiempo, su pasión por el deporte y la política permanecen, aunque todavía sonríe al recordar otras épocas, como cuenta en una anécdota sobre la transmisión de una pelea:

“Había un amigo que la escuchó en Villa María y otro en Río Cuarto. Imaginate, para nosotros, en esa época, lo que era llegar tan lejos, cuando para pedir una llamada telefónica tenías que llamar a Don Contreras a Telefónica y decir ‘Don Contreras, me saca una llamada con Buenos Aires a este número’; y él decía ‘Catorce horas de demora’. Y no se lo vayas a discutir: catorce horas de demora, o seis horas, u ocho horas”.

Otros cambios no los ve tan positivos, como los que hubo en la política: “Lo que hace falta es terminar con los dirigentes que van a ocupar lugares, no por el honor de hacerlo o por el orgullo de poder hacer cosas por los demás; muchos en todo el país (y yo conozco varias provincias, pero fundamentalmente conozco la nuestra) quieren estar en los partidos y quieren ir a los cargos, no por los sueldazos, sino porque muchos aspiran a concretar sus negocios particulares”.

Escuchá sus opiniones sobre la actualidad y sus historias:

