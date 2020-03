Ongarato: "Si no nos cuidamos, el sistema de salud no va a poder controlar la situación"

En el medio de toda la situación sanitaria que afecta a gran parte de la población mundial, el Intendente de la localidad de Esquel, Sergio Ongarato, dedicó unos minutos para acercarse a los estudios de Red43 y dar un panorama de cómo se encuentra la ciudad, en época de cuarentena por la pandemia de Coronavirus.

En Firma y Aclaración, el mandatario municipal se mostró "conforme hasta ayer martes" con la responsabilidad que ha tenido la comunidad acerca de quedarse en sus hogares, ya que "hoy se vio más gente en el centro; veremos cómo continúa después de las 20 hs, pero el virus no te va a preguntar qué hora es para contagiarte, tenemos que ser precavidos todo el tiempo".

En diálogo con Ricardo Bustos, Ongarato indicó que "este virus nos cambió la vida de un día para otro" y contó cómo se maneja con su familia a la hora de hacer alguna compra o satisfacer necesidades del hogar.

"Es bastante extraño saludar con el codo. Las conferencias en el COEM las hacemos con una distancia determinada. La prensa se maneja con los micrófonos en los parlantes. Por suerte el espacio del Gimnasio Municipal nos permite trabajar de esa manera".

En este sentido, el intendente se refirió a la cantidad de aislados que hay en la ciudad cordillerana, el trabajo que se realiza junto al Ejército y cómo ha sido la forma de proceder con las personas que vienen de otros países a Esquel: "En el COEM tenemos al Ejército que nos va poniendo en un mapa los lugares donde están los aislados y una base de datos. También se maneja la posibilidad de que algunos complejos de cabañas funcionen como lugares de aislamiento".

Al ser consultado por la situación y preparación del Hospital Zonal Esquel, Ongarato indicó que "están tratando de sacar las camillas para enviarlas a un sector privado para prepararse para emergencias que tengan que ver con el coronavirus. Hay respiradores artificiales; el tema es que si nosotros no nos cuidamos y no nos aislamos, el sistema de salud no va a poder controlar la situación".

"Hay lugares en los que se ha colapsado el sistema de salud. Para que eso no suceda, tenemos que cumplir con las restricciones. Las batallas no se dan en los hospitales, sino en nuestros hogares, en las calles y en la ruta".

Con respecto a la situación económica que dejará la pandemia en un futuro, el mandatario manifestó que "es altamente complejo, nos hace repensar en la sociedad en lo más básico, que es comer y cómo hacemos con la gente que venía trabajando y hoy no puede ni tiene restos financieros para soportar uno o dos meses de no tener ingresos".

"Nos llegan muchos pedidos de alimento en Desarrollo Social. Hace dos años asistíamos a 170 familias, hoy son 400 y en este momento ya pasamos los mil pedidos para comer. Hablamos de millones de pesos; se viene una situación preocupante".

Por último, hizo referencia al trabajo en conjunto que se está realizando junto a autoridades de provincia, concejales, fuerzas de seguridad y dejó en claro que "esta situación no admite mezquindades políticas".