- Por Lelia Castro –

El pasado 11 de septiembre se llevó a cabo el Torneo Provincial de Patín (FE PA CH) 2022, que contó con más de 350 patinadores en pista, en el que Camila participó como la única patinadora a nivel nacional con Síndrome de Down.

En diálogo con Red 43, Verónica Muñoz, mamá de Camila, nos cuenta cómo fue el proceso de enterarse que iba a tener una hija con Síndrome de Down, quien “no iba a poder hacer muchas cosas” según le decían, el acompañamiento, la escolaridad y la incursión en el mundo laboral con pasantías en el ámbito del deporte, “lugar donde ella sobresale y se destaca”.

“Siempre la traté como una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. Camila desde muy chiquita hace rehabilitaciones, hasta el día de hoy, siempre con terapias y acompañante terapéutica. Hizo toda su escolaridad en escuelas comunes, egresó en el secundario común”.

Además, estudió un año en el profesorado, porque quería probar lo que es un terciario o la universidad, una experiencia muy linda por la cual atravesó. Ahora está trabajando como ayudante de educación física con los chicos más chiquitos.

Si bien Verónica afirma que hoy en día la inclusión está, cuenta que costó bastante durante la trayectoria escolar para que Camila haga el proceso, ya que hizo toda la escolaridad sin acompañantes. “Pero bueno, pudo egresarse, justo se egresó en pandemia, así que no pudimos tener la fiesta de egreso”.

Camila compite en torneos de patín tanto de personas con discapacidad como así también inclusivos. Participó en tres Sudamericanos -la categoría más alta en la que puede competir- en San Juan (donde se consagró campeona), Mar del Plata y Brasil.

Verónica le ha enseñado a Camila que lo importante no es competir, sino disfrutar, tanto del deporte como de las herramientas que éste brinda. Que más allá de las limitaciones y frustraciones que pueda encontrar, que unas cosas le pueden costar más que otras, con perseverancia siempre se puede.

“Los que tenemos hijos con discapacidad, los queremos tener en una burbuja que nadie los toque, que no pasen frustraciones, pero creo que cualquier papá haría eso con su hijo. Con el tiempo, te das cuenta que son parte del aprendizaje de la vida. Camila es una resiliente, digo yo”.

Habla sobre el orgullo que siente por su hija, de lo feliz que se siente al patinar y brillar en la pista, pasión que creció día a día desde el día que la llevó su prima a una clase a los 10 años.

Al preguntarle a Camila qué significa para ella el patinar, afirma que siente muchas emociones, muchos sueños y cada vez siente un nuevo desafío, con los profesores y sus compañeras.

“Me pongo feliz, escucho a mis amigas de Madryn, que me gritan ‘mueva, mueva, mueva’ y bailo, y ahí cuando hago figuras. Me gritan, muchas emociones, eso es lo que me pone feliz y ahí todo es emoción para mí”.