La cifra de muertes en el conurbano bonaerense por consumo de cocaína adulterada se elevó a 17 esta tarde, mientras otras 56 personas permanecen internadas, informaron fuentes oficiales. De los fallecimientos, siete se produjeron en Hurligham; siete en San Martín y tres en Tres de Febrero.

Se estima que la cocaína adulterada fue comprada en un barrio de emergencia ubicado en inmediaciones de puerta 8 en el partido de Tres de Febrero. Por el caso detuvieron diez personas y la Justicia deberá determinar ahora si fueron quienes comercializaron la droga en mal estado.

De los 56 internados, 26 están con asistencia respiratoria mecánica en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó y Hurlingham.

Según fuentes oficiales, la cifra de internados se "amplía constantemente" ante la llegada de nuevos pacientes en grave estado a las guardias. Además, también se adelantó que el número de fallecimientos podría ser aún mayor ya que se produjeron decesos en la vía pública y en domicilios particulares que aún no han podido ser contabilizados.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitieron un alerta epidemiológico en que indicaron que "con la información disponible hasta el momento puede inferirse que podría tratarse de cuadros de intoxicación por opiáceos", aunque aún restan confirmar los análisis definitivos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de San Martín, donde se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias para saber si todos consumieron la misma sustancia.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió esta tarde que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla", al participar de los operativos.

"En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron", advirtió el ministro en diálogo con "El Noticiero de la Gente" en el canal Telefé.

En ese sentido, Berni explicó: "Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas".

"Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas", aclaró.

Además, el ministro dijo que estas situaciones las han "comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consume la droga".

Por otro lado, Berni participaba esta tarde de los operativos en un asentamiento del mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad.

"Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. No descartamos absolutamente nada. Desde que tomamos contacto con lo sucedido, intentamos trabajar lo más rápido posible", cerró.

